KOL大鬧改裝車「響喉」造成滋擾 Tyson Yoshi加入戰團曬愛車：Sorry囉

Tyson Yoshi（程浚彥）在圈中出名是「玩車」達人，愛車如命的他平日買車絶不手軟，更先後購入迷你房車及鮮黃色辣跑，相當搶fo 。日前，在IG坐擁67.5K追蹤者的KOL「Hera Chung」，拍片鬧有人改裝車輛，指「響喉」造成噪音滋擾。她直言：「你要飛車 I don't give a fxxk but stop making noise. 乖啦，如果你想型嘅話儲錢買架超跑啦，你喺Toyota度加兩條管，冇人覺得你型㗎！」她的言論就引來正反兩面意見，有網民認同響喉的聲音非常音滋擾，亦有Toyota車主指對方有歧視他們之嫌，將Toyota視為次人一等的車輛。

曬 「響喉」片

Hera Chung續指：「有冇諗過人哋望你嗰陣係點解？因為覺得你好X嘈，我覺得成件事就係一個好醜樣嘅人，拎住一個大聲公，同全世界嘅人講我係一個靚仔。如果而家有一個安靜，同埋有一個X叫嘅𡃁仔，我諗你都想兜巴車落X叫嗰個度。」片段在網上引起熱議，而向來愛車兼敢言的Tyson Yoshi亦加入戰團，他在另一個專門曬出愛車帳號「ty.motordiary」上，合併了Hera Chung和其愛車不停「響喉」的片段，並串爆發文：「Sorry囉」。



網民反應兩極

網民對於Tyson Yoshi 貼片的行為反應兩極，有人指他：「跟得好貼」，又紛紛批評Hera Chung 的外貌；但亦有人指「響喉」真的很滋擾，認為Tyson Yoshi作為公眾人物，刻意去合併這一條片去揶揄Hera Chung，有帶頭欺凌之嫌。



