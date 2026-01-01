東港城花展坤哥求教麥玲玲催運 馮熙燮被批桃花旺女貴人多

麥玲玲師傅席上指，馬年想生小朋友，在東南方擺放一盤五代同堂的花卉，坤哥立刻表示，「今年事業為重，因為同唱片公司合約，目前正在續約階段。」他坦言正考慮選擇續約，還是獨立發展，因為希望在事業上有新衝刺，因此請教了麥師傅，該如何擺放年花或蘭花，以獲得更好的運勢。

Ryan在樂壇出道僅兩天後，便參加此活動，他的運勢特別好，麥師傅指：「Ryan屬兔，地支全是桃花，佢有好高嘅人緣，而且多女貴人，不過容易被黏身嘅桃花困擾。」Ryan表示，「自己剛出道，希望嘗試多樣嘅演出，期待有創作人為我量身定做歌曲。」麥玲玲建議Ryan在東北方放置富貴竹或大葉植物，中庭則擺放蘭花，有助促成名利雙收局面。

活動除了坤哥和Ryan外，還特別邀請來多位重量級嘉賓，包括新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐、香港年花大王賴榮春、千葉園創辦人楊小龍及他的兒子楊尹俊，以及本地人氣藝術家Leon Lollipop等，大家一同為花展揭幕。8位嘉賓共同敲響鑼鼓，為全港首個八色蘭花彩虹裝置開鑼，祝願大家「馬到功成，萬事勝意」。