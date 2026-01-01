何超儀拍戲搞到成身瘀黑 陳子聰開刀傷口似拉鍊由心口到肚臍

何超儀(Josie)、陳子聰及Iman一齊出席《維多利亞壹號》「國際版」首映禮，陳果、林敏驄、邵音音、《存酒人》的張翼和、波多野裕介等到場支持。陳子聰開心及感到榮幸電影可以再上映，因為大家都愛看電話、平板電影，自己的作品可以在大銀幕播出是特別感動，Josie表示香港上映的版本已經是很大膽，而國際版會更大膽、曝露、血腥，自己沒有因為在香港播而重新修剪，今次原汁原味播出。問到還記不記得當年的拍攝情況，她指周俊偉及兩名北京演員需要全裸演出，犧牲甚大，而大家談論如何殺死這些角色時， 人人圍埋一齊傾到非常開心，反差非常大。

Iman主演有望今年上映 談到陳子聰在戲中要踢兄弟阿肥下體一腳，他指當時導演嫌阿肥的反應不夠，於是對方打開門見到「鄭麗嫦」Josie時，他趁機踢阿肥的下體，導演隨即收貨。Josie表示現時拍戲不像以前般開心，因為很多時要考慮budget。問到Iman對《維多利亞壹號》的評價，他指電影雖然是血腥，但事隔廿年看來仍然很切合現時的社會狀況。問到由Iman有份演出的《拾荒法師2》何時上映，Josie希望可以在今年內，而另一部作品則正在拍攝中，快將埋尾，而且Iman在第二部作品需要用廣東話演出。

子聰傷口長到似拉鏈 Josie稱早前要應付一些動作戲，自己搞到受傷，她隨即捲起衫袖展示右手傷勢，見到整個前臂黑了一片。她指當時做一個像樹熊的動作，但雙手不但刮到套盔甲，又刮到威也，自己的大髀內側都是瘀了一片。問到子聰的健康情況，他稱上年要做數個手術，去年11月動完手術之後慢慢可以重拾工作，自己不用做危險動作。Josie補充指老公需要做主動脈修補手術，已經完成了部份，但仍有些部份未完成。二人形容開刀的傷口像拉鏈，由心口去到肚臍，但這個長度是由幾個手術累積而成。