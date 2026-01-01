熱門搜尋:
出版：2026-Jan-20 20:43
更新：2026-Jan-20 20:43

何超儀拍戲搞到成身瘀黑 陳子聰開刀傷口似拉鍊由心口到肚臍

WhatsApp Image 2026 01 20 at 6.44.24 PM

陳子聰、何超儀及Iman一齊出席《維多利亞壹號》「國際版」首映禮。(娛樂組攝)

何超儀(Josie)、陳子聰及Iman一齊出席《維多利亞壹號》「國際版」首映禮，陳果、林敏驄、邵音音、《存酒人》的張翼和、波多野裕介等到場支持。陳子聰開心及感到榮幸電影可以再上映，因為大家都愛看電話、平板電影，自己的作品可以在大銀幕播出是特別感動，Josie表示香港上映的版本已經是很大膽，而國際版會更大膽、曝露、血腥，自己沒有因為在香港播而重新修剪，今次原汁原味播出。問到還記不記得當年的拍攝情況，她指周俊偉及兩名北京演員需要全裸演出，犧牲甚大，而大家談論如何殺死這些角色時， 人人圍埋一齊傾到非常開心，反差非常大。

WhatsApp Image 2026 01 20 at 7.56.53 PM WhatsApp Image 2026 01 20 at 7.06.50 PM WhatsApp Image 2026 01 20 at 6.46.17 PM WhatsApp Image 2026 01 20 at 6.45.43 PM

Iman主演有望今年上映

談到陳子聰在戲中要踢兄弟阿肥下體一腳，他指當時導演嫌阿肥的反應不夠，於是對方打開門見到「鄭麗嫦」Josie時，他趁機踢阿肥的下體，導演隨即收貨。Josie表示現時拍戲不像以前般開心，因為很多時要考慮budget。問到Iman對《維多利亞壹號》的評價，他指電影雖然是血腥，但事隔廿年看來仍然很切合現時的社會狀況。問到由Iman有份演出的《拾荒法師2》何時上映，Josie希望可以在今年內，而另一部作品則正在拍攝中，快將埋尾，而且Iman在第二部作品需要用廣東話演出。

WhatsApp Image 2026 01 20 at 6.45.13 PM

陳子聰透露他的傷口由心長達至肚臍。(娛樂組攝)

子聰傷口長到似拉鏈

Josie稱早前要應付一些動作戲，自己搞到受傷，她隨即捲起衫袖展示右手傷勢，見到整個前臂黑了一片。她指當時做一個像樹熊的動作，但雙手不但刮到套盔甲，又刮到威也，自己的大髀內側都是瘀了一片。問到子聰的健康情況，他稱上年要做數個手術，去年11月動完手術之後慢慢可以重拾工作，自己不用做危險動作。Josie補充指老公需要做主動脈修補手術，已經完成了部份，但仍有些部份未完成。二人形容開刀的傷口像拉鏈，由心口去到肚臍，但這個長度是由幾個手術累積而成。

VS 87WhatsApp 0’06” VS 87WhatsApp 0’11”

