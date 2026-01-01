方皓玟新歌MV加插大量昔日演出畫面 成有血有淚有肉的奮鬥史

方皓玟（Charmaine）接受黎莉主持的新城知訊台《勁爆樂勢力》錄音訪問，宣傳新歌《我想過一個怎樣的人生？》，這首歌的MV穿插了大量她過往演出的真實片段，從早年舞台到不同場合的表演，她形容這些經歷是一個「有血有淚有肉」的奮鬥史。

MV開始呈現Charmaine多年來在台上台下、排練演出的真實畫面，當中有早期青澀的舞台表現，亦有近年投入的演出時刻，甚至她在後台準備、台上跌倒後重新站起等片段，這些片段呼應了「人生」的主題。Charmaine坦言被MV的片段所感動，「我經歷過嘅事都好多，所以睇嘅時候，其實都好感人。我有時都唔記得咗，睇番啲片先知道，原來自己已經走咗好遠嘅路，而呢段奮鬥過程，令我自己都覺得驕傲。