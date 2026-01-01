日本奧斯卡｜《國寶》橫掃17項提名 《九龍城寨之圍城》為港爭光角逐最佳外語片

有日本奧斯卡之稱的「第49屆日本電影學院獎」頒獎禮將於3月13日舉行。

有日本奧斯卡之稱的「第49屆日本電影學院獎」頒獎禮將於3月13日舉行，近日已公布提名名單，票房累積188億日圓(約9.3億港元)的賣座電影《國寶》，在13個獎項合共獲得17個提名，包括最佳電影、導演、男主角及新人等，當中最佳男、女配角，《國寶》各佔三席位，上屆影帝橫濱流星憑《國寶》會跟同片的田中泯、渡邊謙角逐最佳男配角，而吉澤亮再憑《國寶》與《爆彈》的山田裕貴、《敵》的長塚京三、《寶島》的妻夫木聰及真人版《秒速5厘米》的松村北斗爭奪影帝殊榮。同時，松村北斗憑《穿越時空的初吻》亦入圍最佳男配角。

長澤正美爭影后

最佳女主角方面，長澤正美挾《詭娃娃》入圍，跟《穿越時空的初吻》的松隆子、《Night Flower》的北川景子、《TOKYO TAXI》的倍賞千惠子、《群山淡景》的廣瀨鈴爭影后寶座。

另外，港產片《九龍城寨之圍城》入圍最佳外語片，跟荷李活猛片《F1電影》(F1 The Movie)、《職業特工隊：最終清算》(Mission: Impossible – The Final Reckoning)、《一戰再戰》(One Battle After Another)、《教宗選戰》(Conclave)齊爭殊榮。