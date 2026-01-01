Brian@廿四味認真學寫中文字 網民大讚︰So dope 完全係next level

Hip Hop界滑板教父李凱賢（Brian），除是廿四味成員之外，近年亦參與唔少電視及劇集拍攝，早前憑網台節目SpotiTalk《緬甸堂》中生動有趣嘅食評金句爆紅，例如「燒鵝都dope」、「make sure着兩條褲先好食」及「Hermès版叉燒」等等，瞬間被封為金句王。

現年51歲嘅Brian早前接受《會八十》訪問，去到彩蛋位時被問「點解唔學中文」時，Brian表示自己有試過，直至女兒一年班就要學寫「蝴蝶」時，佢就已經搞唔掂：「九千幾個筆劃，寫蝴蝶啲鬼會走呀！」，之後再話自己好鍾意銅鑼灣：「銅鑼灣一千個筆劃，起樓呀可以！」，表達風格再次引起網民廣泛關注及討論。