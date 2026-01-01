LOVE PSYCHEDELICO出道25周年 宣布休團各自發展

日本二人組樂隊LOVE PSYCHEDELICO昨日(20日)透過官方網站宣布將暫停發展，在25周年決定劃上休止符，兩位成員今後會以各自發展，並在公告上寫「THANK YOU, LOVE PSYCHEDELICO」。

前年相隔8年香港開騷

LOVE PSYCHEDELICO早在2000年出道，由女主音KUMI與NAOKI組成，憑住首支單曲《LADY MADONNA》一鳴驚人，以夾雜英文且流暢的獨突風格深受歡迎，首張大碟《THE GREATEST HITS》於2001年1月發行時賣出200萬驚人銷量，LOVE PSYCHEDELICO亦獲本地樂迷及音樂人推崇，出道後多次獲邀來港開show，而大熱作《Last Smile》在本地同樣大受歡迎，曾被翻唱成廣東歌《直上》，前年8月二人假麥花臣場館舉行《LOVE PSYCHEDELICO LIVE IN HONG KONG 2024》，是組合時隔8年重返香港舞台。