娛樂
出版：2026-Jan-21 13:30
更新：2026-Jan-21 13:30

LOVE PSYCHEDELICO出道25周年 宣布休團各自發展

螢幕擷取畫面 2026 01 21 111207

由KUMI與NAOKI組成的LOVE PSYCHEDELICO，自2000年出道深受港日樂迷歡迎。

日本二人組樂隊LOVE PSYCHEDELICO昨日(20日)透過官方網站宣布將暫停發展，在25周年決定劃上休止符，兩位成員今後會以各自發展，並在公告上寫「THANK YOU, LOVE PSYCHEDELICO」。

螢幕擷取畫面 2026 01 21 112107

LOVE PSYCHEDELICO透過官方網站宣布將暫停發展。

前年相隔8年香港開騷

LOVE PSYCHEDELICO早在2000年出道，由女主音KUMI與NAOKI組成，憑住首支單曲《LADY MADONNA》一鳴驚人，以夾雜英文且流暢的獨突風格深受歡迎，首張大碟《THE GREATEST HITS》於2001年1月發行時賣出200萬驚人銷量，LOVE PSYCHEDELICO亦獲本地樂迷及音樂人推崇，出道後多次獲邀來港開show，而大熱作《Last Smile》在本地同樣大受歡迎，曾被翻唱成廣東歌《直上》，前年8月二人假麥花臣場館舉行《LOVE PSYCHEDELICO LIVE IN HONG KONG 2024》，是組合時隔8年重返香港舞台。

LOVE PSYCHEDELICO休團前會在2月28日展開25周年巡迴演唱會，從東京江戶川起步，將會走遍全日本各地共12場公演，尾站定4月22日在LINE CUBE SHIBUYA開騷。雖然完成今次巡演後，LOVE PSYCHEDELICO兩位成員會分開發展，但樂隊的官方fan club「WE LOVE PSYCHEDELICO」仍會繼續運作。

 

螢幕擷取畫面 2026 01 21 122135 ZaP5 G3001878W 螢幕擷取畫面 2026 01 21 112019

LOVEPSYCHEDELICO 日本樂隊
