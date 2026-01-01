向太自爆已立好遺囑 論功行賞機制向佐向佑冇份

影視大亨向華強與太太陳嵐（向太）1980年結婚，二人育有兩名兒子，近年向太活躍於社交網站，又經常在個人開始的頻道大爆圈中事，惹來熱話。而作中國星集團上市公司老闆的她，早前大談富二代接班人話題時，她已明確表示不會讓兒子們接班；日前，向太再提到立遺囑話題，直言早已立好遺囑，並揚言不會分給第二代的兩個兒子向佐與向佑，而是直接分配給第三代的孫輩，這個決定亦得到老公向華強支持。

直接給第三代

向太早前曾指現今的富二代不肯做事，只靠家族信托基金每月等「出糧」，更指兩兒子沒有做生意的才能，表明自己不會將家業交給兒子繼承，或會選擇在百年歸老之前賣掉。日前，向太透露早已立好的遺囑，也沒有兩兒子份，更表示沒有任何人有資格躺平，她謂：「其實立遺囑真的是，我愛給誰多就是給誰多嘛，這是我賺來的錢，我的決定就是不分給第二代，向佐、向佑都沒有，直接留給你們的下一代，第三代。」她表示這些年兒子們想拍電影創業，他們「該給的我都給了」，現在她希望：「我要確保我的第三代要富養的長大，孫女孫子都要富養，那我們就開心了。」