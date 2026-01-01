75歲李司棋尖沙咀出席首映 拍微電影實踐退休夢想清單

李司棋、黃德斌為按揭證券公司演出的微電影《退休後，我想做的100件事》，今天(21日)下午在尖沙咀海港城舉辦首映禮及分享會，二人在首映上主持亮燈儀式，同時象徵著新一年的活動正式展開，並分享拍攝點滴及對退休生活的看法。

享受拍攝體驗

已經75歲的李司棋走紅於70年代，橫跨至80年代跟汪明荃、黃淑儀、趙雅芝獲封TVB四大花旦，2007年憑《溏心風暴》中大契一角奪得視后，可惜司棋姐過去幾年已絕跡公仔箱，她曾表示原本打算退休，但最後決定轉型活躍社交平台，今日她在活動的分享環節中，就透露拍攝微電影過程充滿歡樂，尤其對片中出現的餐車場景感到格外親切及興奮，司棋姐表示：「拍攝最開心就係有餐車出現！當年我都有推行過類似嘅計劃(指其過往的餐車創業構想)，所以好俾心機研究㗎！」她笑言這次拍攝體驗，彷如完成了自己退休夢想清單中的其中一項，感覺非常圓滿。