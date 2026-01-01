滕麗名演女學長全靠感覺 親解陳俊霆《尋秦記》消失之謎

滕麗名於1995年參加新秀歌唱大賽而入行，一直跟無綫簽約至今，她與黎芷珊、湯盈盈及姚瑩瑩今日同獲頒30年服務獎。阿滕笑謂自己只入行3年，仍然很新，坦言沒想過在同一公司效力這麼久，自己也頗感動。除著《尋秦記》熱潮，連帶她的電影作品《4個32A和一個香蕉少年》也翻hit，她表示當時自己參加完新秀之後，被要求剪短頭髮拍這部作品，當下以為自己剪頭髮時不會哭，但見到自己變成skin head時，忍不住掉了幾滴眼淚。她指拍攝時的頭髮已比剛剪時長了少少。

硬朗性格屬錯覺

在戲中，滕麗名跟女主角唐寧大玩曖，她扮演的女同志角色令人驚艷，阿滕指當時自己演出零經驗，只好憑感覺去演，並笑謂可能大家覺得她很硬朗，便多演男仔頭類角色，自己其實是很女性化。

談到《尋秦記》票房邁向8千萬大關，隨時過億令特別版出爐，她非常感謝每位觀眾喜愛及支持，自己只好努力謝票。她遺憾表示檔期問題，無法到馬來西亞謝票。對於她與「陶總管」區珊偉、「朱姫」姚瑩瑩、「真•嫪毐」陳榮峻同在《愛•回家》出現，她表示當年自己跟姚瑩瑩沒有同場的戲份，比較多跟陶總管的戲，有時在片場也有聊起當年拍攝的趣事。