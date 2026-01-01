炎明熹大膽質疑新公司「唔知道係咪幫到好多」 自爆鍾意踎廁所撳電話

樂壇小天后炎明熹(Gigi) 早前簽約新公司Sony Music大中華區，並推出新歌《風旅》，反響不俗。日前，她到商台接受森美、Elsie及阿正的節目訪問，分享與新公司的相處趣事，並繼續啟動「外星人」模式，大放笑彈。



森美問到Gigi：「而家你嘅旅程去到新嘅一章，有新公司，係咪又好啲呢？」Gigi 竟大膽笑言：「我可唔可以咁講㗎？暫時唔知道係咪幫到好多，但係我相信會幫到好多嘢。」Gigi 續表示暫時接觸所有同事都很友善，公司的環境優美，但卻突然指公司廁所好凍；搞笑的Gigi又稱：「廁所真係好重要，因為我好鍾意踎廁所，廁所嗰啲紋路如果太花，我會覺得好似靜脈曲張。如果我喺廁所喺度撳手機，望住啲紋路就有少少心情錯亂。」Gigi語出驚人引得現場全員爆笑。談及未來計劃，Gigi透露有一個遠大目標，並透露有能力的時候希望開一個農場，阿正即笑言是否「音樂農莊」，Gigi 隨即被啟發表示可以一試。