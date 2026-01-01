熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-22 12:00
更新：2026-Jan-22 12:00

阿Gi迷上Pickleball 關楚耀開匹克球館變明星竇｜專訪

分享：
20251111nghk ahGi 38

阿Gi每個人星期都會打Pickleball，亦是關楚耀開設的綜合運動館常客。 (吳康琦攝)

adblk4

Pickleball(匹克球)最近成為新興運動，融合網球、羽球和乒乓球這三種揮拍類隔網競技之運動元素，目前在娛圈大熱，不少藝人已成為Pickleball的愛好者；一向有生意頭腦的關楚耀，數月前在九龍灣MegaBox開設匹克球及綜合運動館「Pick and Match」，吸引不少藝人捧場，回復單身的陳庭欣近月來靠Pickleball療癒情傷，日前還與姜濤在關楚耀的匹克球館同場，就連「黑面女神」樊沛珈(Gi)屬常客。

20251111nghk ahGi 4 20251111nghk ahGi 11 20251111nghk ahGi 12 20251111nghk ahGi R1 39

阿Gi每星期打兩次

ViuTV藝人阿Gi月前開始愛上Pickleball，雖然她正要為黃金時段節目《細事都被你看透》擔任主持，但忙裡偷閒，Gi亦會抽時間打Pickleball，問到喜愛原因，她稱：「鍾意打波時候爽快嘅來回同速度感！」Gi現時會一個星期打兩次，亦會相約公司同事切磋球技。

adblk5

Kelvin拾童年回憶

關楚耀(Kelvin)由Pickleball愛好者做埋匹克球館老闆之一，他透露是在2025年2月至3月份首次接觸這項運動：「當時有朋友話有個新運動，不如玩一下啦！咁就試吓，點知一玩上之後，有好多童年回憶，因為自己細個嘅時候，好鍾意打波，可能乒乓波為主，有代表學校，跟住網球、籃球、高爾夫球、羽毛球，球類運動我都啱，打的時候，就有晒童年回憶，打打吓認識到好多朋友，每一次打又認識到新嘅朋友，跟住就愛上了Pickleball呢個運動。」Kelvin因愛上Pickleball而要不停找場地打波，由於book場有一定難度，故決定跟朋友合資開設匹克球館，由計劃到開張過程十分順利，他稱：「但係香港搵地方真係有限，要樓底高打到波，不停搵，好彩搵到呢個場地。」考慮到生意層面，計算租金、工資等，如果只是打Pickleball實在難以營運，最終擴大發展，加設股東們鍾情的其他運動，例如Golf、網球、籃球場，也有一個健身區，讓會員、客人可以有更多選擇。

adblk6

20251111nghk ahGi 20 20251111nghk ahGi 22 20251111nghk ahGi 26 20251111nghk ahGi 32

陳庭欣玩到做VVIP

Pick and Match共有10位股東，來自餐飲界、保險界、運動界、娛樂界及金融界，自9月8日開業至今，生意相當理想，Kelvin近月來打波經常撞見許廷鏗、陳安立，問到其頭號熟客，Kelvin即答：「Toby陳庭欣，因為我同佢住得近，有時呢度冇場，我哋可能會去屋苑會所book場打，基本上陳庭欣係我哋嘅VVIP，好似Grand Opening佢又幫我哋做MC。」Kelvin還透露最近開始接觸另一新運動Padel，這項運動類似壁球及網球，是在一個玻璃房內進行，形容似足「武當劍法」一樣，節奏比較快，但在港暫時很少場地可打到Padel。

adblk7

新劇拍蔡少芬感驚喜

Kelvin參演的TVB重頭劇《風華背後》早前煞拜，今次拍檔有蔡少芬、朱茵、汪明荃、姜大衛、譚耀文及蘇麗珊等，劇中與蔡少芬比較多對手戲，他指：「我想講蔡少芬Ada姐，我真係好surprise，我以為佢比較高冷，但同佢做嘢，原來佢非常好笑、幽默、好nice！我記得有一場戲，佢將成個劇本反轉，佢會同我哋分析，改完成個效果非常之好，所以好開心可以同佢合作。」Kelvin非常欣賞譚耀文，他開工時亦有跟阿譚透露細細個已好鍾意睇他演出，尤其是亞視劇《縱橫四海》，大家亦會談及音樂，在片場有說不完的話題。

adblk8

20251111nghk ahGi 36 20251111nghk ahGi 47 20251111nghk ahGi 45 20251111nghk ahGi 46 20251111nghk ahGi 37 IMG 1483 螢幕擷取畫面 2026 01 21 174540 螢幕擷取畫面 2026 01 21 174644

ADVERTISEMENT

請你食東海堂全新鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務