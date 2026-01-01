阿Gi迷上Pickleball 關楚耀開匹克球館變明星竇｜專訪

Pickleball(匹克球)最近成為新興運動，融合網球、羽球和乒乓球這三種揮拍類隔網競技之運動元素，目前在娛圈大熱，不少藝人已成為Pickleball的愛好者；一向有生意頭腦的關楚耀，數月前在九龍灣MegaBox開設匹克球及綜合運動館「Pick and Match」，吸引不少藝人捧場，回復單身的陳庭欣近月來靠Pickleball療癒情傷，日前還與姜濤在關楚耀的匹克球館同場，就連「黑面女神」樊沛珈(阿Gi)亦屬常客。

阿Gi每星期打兩次 ViuTV藝人阿Gi月前開始愛上Pickleball，雖然她正要為黃金時段節目《細事都被你看透》擔任主持，但忙裡偷閒，阿Gi亦會抽時間打Pickleball，問到喜愛原因，她稱：「鍾意打波時候爽快嘅來回同速度感！」阿Gi現時會一個星期打兩次，亦會相約公司同事切磋球技。

Kelvin拾童年回憶 關楚耀(Kelvin)由Pickleball愛好者做埋匹克球館老闆之一，他透露是在2025年2月至3月份首次接觸這項運動：「當時有朋友話有個新運動，不如玩一下啦！咁就試吓，點知一玩上之後，有好多童年回憶，因為自己細個嘅時候，好鍾意打波，可能乒乓波為主，有代表學校，跟住網球、籃球、高爾夫球、羽毛球，球類運動我都啱，打的時候，就有晒童年回憶，打打吓認識到好多朋友，每一次打又認識到新嘅朋友，跟住就愛上了Pickleball呢個運動。」Kelvin因愛上Pickleball而要不停找場地打波，由於book場有一定難度，故決定跟朋友合資開設匹克球館，由計劃到開張過程十分順利，他稱：「但係香港搵地方真係有限，要樓底高打到波，不停搵，好彩搵到呢個場地。」考慮到生意層面，計算租金、工資等，如果只是打Pickleball實在難以營運，最終擴大發展，加設股東們鍾情的其他運動，例如Golf、網球、籃球場，也有一個健身區，讓會員、客人可以有更多選擇。

陳庭欣玩到做VVIP Pick and Match共有10位股東，來自餐飲界、保險界、運動界、娛樂界及金融界，自9月8日開業至今，生意相當理想，Kelvin近月來打波經常撞見許廷鏗、陳安立，問到其頭號熟客，Kelvin即答：「Toby陳庭欣，因為我同佢住得近，有時呢度冇場，我哋可能會去屋苑會所book場打，基本上陳庭欣係我哋嘅VVIP，好似Grand Opening佢又幫我哋做MC。」Kelvin還透露最近開始接觸另一新運動Padel，這項運動類似壁球及網球，是在一個玻璃房內進行，形容似足「武當劍法」一樣，節奏比較快，但在港暫時很少場地可打到Padel。

新劇拍蔡少芬感驚喜 Kelvin參演的TVB重頭劇《風華背後》早前煞拜，今次拍檔有蔡少芬、朱茵、汪明荃、姜大衛、譚耀文及蘇麗珊等，劇中與蔡少芬比較多對手戲，他指：「我想講蔡少芬Ada姐，我真係好surprise，我以為佢比較高冷，但同佢做嘢，原來佢非常好笑、幽默、好nice！我記得有一場戲，佢將成個劇本反轉，佢會同我哋分析，改完成個效果非常之好，所以好開心可以同佢合作。」Kelvin非常欣賞譚耀文，他開工時亦有跟阿譚透露細細個已好鍾意睇他演出，尤其是亞視劇《縱橫四海》，大家亦會談及音樂，在片場有說不完的話題。