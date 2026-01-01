全民造星6｜《造星VI》男團正式出道隊名提前曝光 成員周日現身銅鑼灣首唱新歌

ViuTV選秀節目《全民造星VI》(全民造星6)總決賽在1月4日移師到澳門舉行，原本已被淘汰的「第11人」Teller王偉俊卻得票最多，以黑馬姿態成為冠軍，大熱門Ian Hannz陳瑨羲屈居亞軍，而Jacky Fan范卓賢則排名季軍。至於最終11強還有Bosco Kwan關曉隆、小雞陳曉希、Kirs郭民鋒、Gordon張肇維、Dave黃日禧、DaiMa李學偉、丘藍及40歲年紀最大的參賽者Yip陳頴業。

隨MIRROR合約只剩兩年，經理人花姐決定另捧新男團，一直有傳會從《造星VI》的參賽者中選出7人組全新男團，而新男團名稱「ZPOT」昨晚亦意外曝光，網民透過知識產權署網站發現MakerVille已為此商標提出申請，更在IG搜尋到全新帳號「zpot.weare」，消息一出即引爆網民熱烈討論，紛紛開始猜測成員名單。

今日官方終傳來消息，《造星VI》男團宣布在即將的星期日(25日)下午2時在時代廣場Times Square隆重登場，屆時才公布男團成員之終極名單，當日更會現場首唱新歌。MakerVille今日於社交媒體釋出一張預告圖，圖中央以一束聚光燈照亮「Debut stage」字樣與節目標誌，揭曉下一隊觸目新星正式出道。



《全民造星》致力發掘與培育新一代演藝人才，為懷抱夢想的年輕人提供綻放舞台，透過歌舞比試與專業訓練，選拔潛力新星，並為其開拓樂壇與影壇發展之路。節目已成功打造包括 MIRROR、ERROR、COLLAR、ROVER等多隊人氣組合，持續為香港娛樂產業注入嶄新能量。