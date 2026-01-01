猩瘋血雨｜真人扮演黑猩猩唔靠CGI 逾百半位工藝師精心製作「猩猩裝」

荷李活全新電影《猩瘋血雨》(Primate)大玩血腥驚慄，故事發生在暑假期間，由尊妮絲高雅(Johnny Sequoya)飾演的女主角露絲與好友回到夏威夷大它度假，其家飼養的黑猩猩阿賓一向溫馴卻突然狂性大發，更見人就殺！ 《猩瘋血雨》起用一眾靚女加型男上陣肉搏黑猩猩，導演兼聯合編劇約翰拿斯羅拔斯(Johannes Roberts)說，這部電影是他獻給自己看過的第一部恐怖片《瘋噬》(Cujo)的情書。「《瘋噬》沒有吸血鬼和怪物，對我來說，開創了一種基於真實情境的全新恐怖類型。」由驚慄大師史提芬京(Stephen King)原著小說改編的《瘋噬》，講述一隻聖伯納犬變成連環殺手，這故事給了約翰拿斯羅拔斯一些啟發，如果另一種家庭寵物突然變得嗜殺，又可發生怎樣的故事？他靈機一觸，想到黑猩猩這種令人生畏的動物，也有人圈養來作研究或表演。人們總會愛上的那些可愛、粉紅色臉龐的幼獸，但卻忽略了牠們會長成150磅重的猛獸，並可能在幾秒鐘內恢復其原始本能。

智慧僅次於人類 經過一番研究後，約翰拿斯羅拔斯知道黑猩猩很適合作為他下一部驚慄電影的完美載體。「黑猩猩在現實生活中可能是邪惡、可怕的生物。牠們會突然暴怒，獵殺其他動物，甚至其他黑猩猩作為食物。我研究得越多，就知道牠們可以很黑暗。」羅拔斯知道這種智慧僅次於人類，但比人類更強壯的動物，將是他下一部電影的完美殺手。「無論是作為導演還是觀眾，我總熱愛恐怖電影。作為觀眾，我喜歡在安全的環境中感受恐懼。作為導演，我的工作就是操控觀眾情緒，目標是令他們嚇到彈起來尖叫；這是一種非常具有戲劇性的體驗。」

黑猩猩阿賓，是製造驚嚇的核心。因此在構思如何呈現這個角色時，導演約翰拿斯羅拔斯拒絕使用電腦特技。他理解到事物愈真實，感染力就愈強大。「觀眾必須感覺到他們可以伸手觸摸到阿賓。難道要演員對著綠幕演戲嗎？」於是他請來了擅長肢體表演的演員及動作替身，穿上特製的「猩猩裝」來扮演阿賓。亦即是說，觀眾在大銀幕上看到黑猩猩所做的一切，都與CGI無關，全都是由穿著「猩猩裝」的真人上陣完成拍攝。

視為阿賓為反派 《猩瘋血雨》把阿賓視為電影中的反派，電影官方IG公開幕後拍攝花絮，一眾年輕演員在片中惡鬥阿賓，不過鏡頭下卻攬頭攬頸sweet爆合照。至於一個由50多位工藝師組成的團隊，設計並製作了黑猩猩服裝，合力把阿賓實體化。設計的每方面都必須考慮周詳，包括黑猩猩臉的顏色、毛髮的長度以及耳朵的大小。阿賓的臉是由乳膠和矽膠製成，還特意製作了多個頭部，以配合不同的場景需要。一個頭部有動態的嘴巴和嘴唇；並由人偶操控師控制眉毛和鼻孔。另一個用於攻擊模式的頭部，則可以張開大嘴並露出牙齒。此外還為特技演員製作了一個沒有安裝任何機械裝置的頭部，在動作場面中使用，以防受傷。

每日由專人打理 「猩猩裝」全身使用手工染色的氂牛毛製造，每一縷毛都是經人手植入彈性網布，毛髮的方向亦需刻意仔細排列。每日拍攝前，為確保「猩猩裝」在最佳狀態，工作人員會把服裝部件穿在演員的模型上，然後梳理、造型並用蒸氣熨好，就像為一隻黑猩猩美髮一樣！約翰拿斯羅拔斯表示，「猩猩裝」是電影成敗的重要關鍵，並聲稱找到非常給力的團隊：「他們的製作細緻精美，加上米格爾對角色的全心投入，以及一些巧妙的人偶操控技術，使我們能夠創造出一些細節驚人、情節逼真的場景。」

動用200公升血漿 《猩瘋血雨》中獨特的「殺手」，帶來不可缺少的血腥暴力場面，令這部電影需要大量的舞台血漿。特效監督尊尼芬巴拉斯(Jonathan Barrass)說：「電影中幾乎每個角色都會流血。我覺得我在《猩瘋血雨》上做的血漿特效比以往任何電影都多，可能用了200公升的血漿。」為了讓血液持續流動，巴拉斯和他的團隊設計了一個他們稱為「超級渦輪血泵3000」(Super Turbo Blood Pump 3000)的特製裝置。透過對裝置加壓，他們能夠根據傷害的性質及輕重來控制流血速率。演女主角妹妹愛倫的芝雅肯特(Gia Hunter)說：「當愛倫被阿賓咬傷時，他們在我的腿上放了泵，讓血湧出來；看起來真的像是從我腿上流出來的！」

此外，另一場描述阿賓撕走角色下巴的戲中，出色的假肢團隊再一次大放異彩。他們製作了幾個可撕掉的假下顎骨，放在演員的真下巴上。然後，視覺特效團隊使用一個配備超過140個鏡頭的裝置，對演員進行3D掃描，以創建他頭部的逼真CG模型。之後，用數碼技術移除他的下顎骨，然後再用3D技術重建，這樣就能製作出感覺真實而且令人不安的電腦特效，展現出阿賓撕開演員的臉時，血肉從頭骨上被扯開的恐怖畫面。