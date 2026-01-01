非常檢控觀｜馬德鐘撞樣《孤獨的美食家》男主角掀熱話 阮浩棕一出場即爆Seed勁搶戲

TVB劇集《非常檢控觀》自播出後在網上引發不少聲浪，網民對於「現代版包青天」這個構思，以及別具心思的「古人現代化」角色名相當關注，近日《非常》的維基資料中更出現了「角色」及「角色名原型」的相關資料，原來除了主角包希仁（馬德鐘飾）、公孫珀（賴慰玲飾）及展熊飛（吳偉豪飾）外，就連陳世美、秦香蓮、王朝、馬漢、張龍、趙虎、錦毛鼠、鑽天鼠、徹地鼠、穿山鼠、翻江鼠等的角色名原型也暗藏劇中，難怪在網上掀起一片「競猜古人熱潮」。

梁超怡為了劇集專誠在劇組安排下學跳芭蕾舞，前後花了足足兩星期之餘，更因先天筋骨較硬關係，每日要花上兩小時拉筋兼練一字馬，相當有心。無綫官方今午發布了超怡學跳芭蕾舞的上堂花絮，片段所見超怡學習能力頗高，整套動作跳得似模似樣，且全程表現專注，相當專業。至於前年憑《異空感應》演技顏值同時贏盡好評的阮浩棕，前晚（20日）一出場即爆Seed大晒喊功，與昨晚一集的「初戀純情樣」成強烈對比，令人更期待他與超怡在劇中往後發揮。

劇集獲封加強版讀心神探

除了單元角色及年輕版，一眾主角在網上亦是話題多多。由於劇集主角包希仁擁有「鏡反射觸覺」，能超敏銳地洞察人心，加上每次破案前都會大玩「數織」，隨即引發網民「劇集集體回憶」，封《非常》是「加強版讀心神探」之餘，亦笑言想起了「神探伽俐略」的招牌寫公式破案動作，並大呼過癮。但更搞笑的，是有網民指穿起西裝的馬德鐘撞樣日劇《孤獨的美食家》男主角松重豐！

女主角方面，游嘉欣及賴慰玲連日來亦引發不少熱話，昨晚一集游游的「居家青春長腿」裝扮與賴慰玲女人味大爆發的「露肩裝」截圖，更在網絡引發洗版熱潮，二人的顏值及身形連日來均引發大量正評。