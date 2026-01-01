鄭恕峰入行半世紀專演惡人 獲邀到靈堂獻唱《誓要去入刀山》終身難忘

鄭恕峰於70年代入行，從影50年演出無數，昨日他出席「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2025 」，並獲頒10年服務獎。由於峰哥自2011年起不時在無綫扮演惡人角色，沒想到他是2015年才正式跟無綫簽約。翻看資料，峰哥曾效力亞視長達30年，期間以特約演員身份參演無綫拍攝，輾轉到2015年才正式簽約無綫。昨日他接受訪問時，坦言心中仍有一團火，對演藝事業仍充滿熱誠。

盼演好人 由於峰哥演惡人入形入格，令他到夜場獻唱時曾被人問他是否有背景人士。他又稱自己很想演醫生角色，「入到TVB之後，唔知點解定咗型，專門做黑社會大佬，我有同上面反映過，但佢哋話我啱演呢啲，我希望今年可以演下善良角色。只要有戲俾我演，我一定落晒努力俾我做！」他表示自己最善良的角色應是在《包青天》演的「馬漢」一角以及很愛剛入無綫拍第一輯《愛．回家》扮演雜貨店員工「羅漢果」，因為很搞笑，是「絕對好人」。

他表示自己除了愛演戲，也愛唱歌，曾到不同夜場獻唱，身邊的朋友也有建議參加藝員的《中年好聲音》，他稱有意下年報名，並指自己唱超過200場酒吧，相信問題不大，但要看臨場發揮及評審喜好。他稱因為要唱夜場關係，會遇到不同的事，最常見是醉酒打交，「初初驚，但習慣咗之後，上面唱歌，下面打交，就將個視線望去另一邊，或者縮後少少。有時我喺現場都會用支咪叫佢哋停手，減低傷亡率。」

靈堂獻唱都試過 他稱自己也遇過不少奇事，如有一次去湖南去按摩場所，由於事前不知道，去到現場見到在場工作人員用兩個膠箱疊高變成舞台，而台下則是一大班按腳客人，令他唱得尷尬。另一次則是疫情時，去到酒店發現門口全是白事花牌，之後才知道有幾位學武之人離世，於是負責籌備喪事的人希望可以邀請到會打功夫的香港藝人在現場唱歌送行。他說︰「大鑊啦！唱咩歌好呢？因為係白事，原來要唱《誓要去入刀山》，發現歌詞內容好啱呢個場口。」他表示現在會問清楚表演場地、內容，會謹慎處理。