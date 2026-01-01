法無赦／猩瘋血雨／用武之地／匿殺／劇場版總集篇 Girls Band Cry【後篇】-嗨, 未來-／怪奇魔塵事件／無視險峰大步走｜新片上映

法無赦／猩瘋血雨／用武之地／匿殺／劇場版總集篇 Girls Band Cry【後篇】-嗨, 未來-／怪奇魔塵事件／無視險峰大步走︳電影LOL 今期睇咩戲

法無赦 警探（基斯柏特 飾）一覺醒來發現自己被困且被控殺妻，要馬上在90分鐘內調動所有監視鏡頭向AI法官（莉碧嘉費格遜 飾）自證清白，否則當場遭處決！？當個人私隱蕩然無存，私人影像公諸於世，法治更由AI主宰，又能否拼出「真相」逃離困局？

猩瘋血雨 暑假期間，露絲（尊妮絲高雅 飾）與好友姬蒂（維多利亞韋特 飾）及漢娜（謝茜嘉亞歷山大 飾）回到夏威夷的家中度假。碰巧露絲的父親亞當（賽高素 飾）要外出公幹，於是露絲與妹妹愛倫（芝雅肯特 飾）決定跟朋友們來一場瘋狂的泳池派對。夜深時份，當眾人正要休息之際，家中飼養的黑猩猩阿賓突然狂性大發，不斷向她們兇猛施襲。為了躲避阿賓的攻擊，眾人唯有藏身泳池，再想方法向外求救⋯⋯

用武之地 駐外記者馬笑（肖央 飾）和志願醫生潘文佳（齊溪 飾）夫婦，陪同工程師苗峰（鄭愷 飾）赴郊區修理基地台時，當地局勢突變。三人一路躲避恐怖組織的無差別攻擊，最後還是被綁架淪為人質，並在獄中結識了華僑商人周偉傑（任達華 飾）。面對恐怖分子聞所未聞的屠殺暴行和以命換錢的勒索，他們歷經105天，展開了一場驚心動魄的自救逃生。

匿殺 地獄空蕩蕩，惡魔在人間。十五年前，一群身份各異的罪惡權貴將都馬市染黑成一座「地獄島」，高中生曉笛慘遭權貴淩辱致死；十五年後，這些背後操盤者接連慘死，死狀慘烈。曾目睹十五年前命案的方天陽與警官方正楠深入調查，驚覺這樁匿名殺人案不只是單純的復仇，更是一場遲到的控訴。樁樁命案，層層黑幕，那張權力、金錢、欲望織就的黑色秘網背後究竟藏多少不為人知的罪孽？

劇場版總集篇 Girls Band Cry【後篇】-嗨, 未來- 【後篇】「 - 嗨，未來 - 」 組成 樂團 「 Togenashi Togeari 」 後，仁菜決心去面對自己曾經拋棄的故鄉，而桃香也選擇面對她所離 開的前樂團「 Diamond Dust 」。被兩人克服過去的勇氣所激勵，其他成員也各自跨越了心中陰影， 並以成為職業樂團為目標前進。然而，她們最終無法融入充滿成人世界邏輯的職業圈，最後選擇退出，並決定以獨立樂團身份繼續活動。

怪奇魔塵事件 十歲女孩奧蘿拉深信，床下的怪物已吞噬她的家人。孤立無援下，她決定僱用神秘鄰居——一個正被追殺的職業殺手（麥斯米基辛 飾），替她「解決」那隻怪物。殺手自身難保，卻接下這單來自孩子的委託。當冷血專業撞上童真執念，兩人結成最不可能同盟。 面對的床底下黑影，究竟是一場女孩的幻想遊戲，還是大人們不敢直視的現實？

無視險峰大步走 如果世界只剩下黑暗，你還有勇氣向上爬嗎？小林幸一郎從16歲開始接觸攀石運動，28歲時卻被診斷患上罕見眼疾，視力隨年月逐漸失去，跌入無光之境。但他拒絕向命運低頭，並將生命託付給戰友兼攀岩嚮導鈴木直也，憑藉20年的默契與精準聲音導航，這對金牌組合十年間四度勇奪世界攀登錦標賽冠軍。二人更遠征美國猶他州挑戰陡峭崎嶇的「亡命尖峰」漁夫塔，在碎石與懸崖間叩問生命的韌性。電影捕捉的不止是關於信任的極致演繹，更是人類如何克服恐懼、超越自我的動人過程 —— 究竟阻礙我們前行的，是眼前的險峰，還是內心的恐懼？

原文刊登於 電影LOL