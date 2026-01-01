車婉婉簽TVB為磨練演技 與林盛斌擺幾圍慰勞幕後

車婉婉昨日(21日)出席「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2025 」，並獲頒10年服務獎。婉婉表示自己不止效力無綫10年，只是中間出出入入，自己想跟無綫簽約是希望磨練演技，「唔同拍電影，拍劇可以好密集式拍，簽返TVB真係好多謝曾勵珍，佢俾好多機會好拍劇，亦令我真係磨練到演戲技巧。」提到她因為《中年好聲音》開拓了另一領域，獲得「最佳女主持」，她用「肉酸」去形容當時的自己，特別是見到曾志偉就更按捺不住。

她稱完了頒獎禮後，收到近4百條恭喜訊息，見到他們的訊息內容時，自己也忍不住再落淚。她表示家人、身邊很close的朋友、工作人員都知道這條路不容易，旁人以為很簡單，其實背後有很多東西是看不到。她稱不少朋友相約她慶祝，而且自己也要請經理人公司所有人食飯。她說︰「有次我同Bob講起，如果你拎男主持、我拎女主持就請幕後食飯，擺幾圍！當時我哋都唔知自己會入10強，點知依家係咁，過幾日會找數。」她認為一切有懶幕後工作人員的付出。

問到囝囝車浚義（BBQ）知不知她獲獎，她表示當時囝囝知道媽媽拎獎，更問為何《中年好聲音》會獲得這麼多獎項，佘詩曼又是不停有獎，自己只好答他是勤力，並解釋他知道有時勤力不一定有獎，但不勤力就一定沒有獎。提到她主持《中年好聲音4》又要擔任即場翻譯，她笑言自己要去多幾種語言，以便應付日後不同國家的參賽者。她坦言沒有想過瑞典、西班牙、愛爾蘭等地都有人看《中年好聲音》，但很高興節目在地球不同的地方都可以看到。