姚瑩瑩入行30年由袁詠儀引薦 演《尋秦記》被文言文對白考起

姚瑩瑩入行30年，昨日(21日)出席「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2025 」獲頒30年服務獎金牌。她坦言時間過得很快，沒想過自己在娛樂圈已經工作30年。提到有資料寫她是由袁詠儀引薦入行，她表示當年自己代表新加坡參加環球小姐，二人是同房佳麗，因而成為朋友，之後來港探望她，陪她到片場工作，最後袁詠儀著她留下來，嘗試做演員，於是她便到無綫面試。

她說︰「其實我第一次面試時，我係衰咗，我入唔到行，因為我唔識廣東話，一句都唔識，完全講唔到。幾年後，我再試多次，當時係李添勝面試，我要做小龍女，最後我就成功PASS咗。係添哥俾機會我！」她仍很記得添哥當時指她「記得對白，唔記得行為；記得行為就忘記對白」，她很感激入行後獲添哥給予機會拍攝。她指在第二次面試前，自己不停靠新聞台學聽學講。她坦言當時自己參選完後是當模特兒，因為模特兒不用說話，因此在首次面試前完全不知道如何是好，於是「衰晒」收場。