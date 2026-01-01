姚瑩瑩入行30年由袁詠儀引薦 演《尋秦記》被文言文對白考起

姚瑩瑩入行30年，昨日(21日)出席「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2025 」獲頒30年服務獎金牌。她坦言時間過得很快，沒想過自己在娛樂圈已經工作30年。提到有資料寫她是由袁詠儀引薦入行，她表示當年自己代表新加坡參加環球小姐，二人是同房佳麗，因而成為朋友，之後來港探望她，陪她到片場工作，最後袁詠儀著她留下來，嘗試做演員，於是她便到無綫面試。
她說︰「其實我第一次面試時，我係衰咗，我入唔到行，因為我唔識廣東話，一句都唔識，完全講唔到。幾年後，我再試多次，當時係李添勝面試，我要做小龍女，最後我就成功PASS咗。係添哥俾機會我！」她仍很記得添哥當時指她「記得對白，唔記得行為；記得行為就忘記對白」，她很感激入行後獲添哥給予機會拍攝。她指在第二次面試前，自己不停靠新聞台學聽學講。她坦言當時自己參選完後是當模特兒，因為模特兒不用說話，因此在首次面試前完全不知道如何是好，於是「衰晒」收場。
她指時至今日仍有時發音不準，但已經比以前好。她說︰「以前讀歪會被人笑，之前啲PA辛苦好多，因為我成日捉住佢哋問，拎住支錄音筆叫佢哋讀一次，我再返屋企係咁唸。」她表示自己在劇本做了不少功課，「我係學國語拼音，我用拼音去拼廣東話，所以成日都歪，以前個個字都拼。好似我拎湯盈盈嗰本，我係睇唔明，佢拎我嗰本，佢都係睇唔明，因為各有各法。」她稱現時做少了些筆記，只是太深的詞語仍需要記低讀音。她很感謝各位前輩、監製導演、觀眾一直以來對她的包容及愛錫，令她可以一直有戲演。
有份參演《尋秦記》的她坦言古裝戲對當時的她來說是很有挑戰，一來自己沒有讀過歷史，只好不停搵資料去了解古人的步姿各樣，二來文皺皺的對白令她非常頭痛。她表示收到要拍《尋秦記》時，曾問是拍哪個年代的角色，當時只被告知是「many many many years ago」，而且要她說文言文時，她大感壓力，因為有時會搞錯對白意思，讀錯音，幸好與她做對手戲的前輩都很樂於教她發音，才令到她順利完成拍攝。