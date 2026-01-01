素海霖被大馬男邀拍私藏影片 嫁有錢人言論引起爭議反撃網民

以「繪麗奈」之名進軍日本AV界的素海霖，最近接受《am730》專訪，當被問到對結婚的看法時，屬不婚主義者的她表示，若要揀會選擇嫁有錢，並解釋：「對方好有錢嘅話我會結，如果佢唔係好有錢，有朝一日佢要分我身家就唔好！」不過，素海霖對婚姻觀的答案卻引發網民熱烈討論，有連登網民認為「有錢人點會揀AV女優」。

一直主張不婚理念 面對網民的刻薄評論，一向敢言的素海霖已作出反擊，貼出2020年的影片，證明當時自己已經發表「不婚主義」的理念，她更留言：「大大巴打落連登仔到了。難道我5年前已經無人要？真係唔明點解而家啲人可以咁樣諗人？完全曲解，究竟係自卑底定理解能力0？」拿出證據表明數年前已是不婚主義者。同時，亦有不少網民力撐素海霖，更有人留言：「拍AV就無人要？佢五、六十年代穿越來嘅？」並舉出例子如昔日AV天后蒼井空已結婚產子，又引用舒淇曾為成人刊物《Penthouse》三點盡露，如今與老公馮德倫卻相當幸福。

在是次訪問中，素海霖還透露重返日本AV界再遇阻滯，趁這段空白期繼續自尋吸金機會，預告今年會推出一本全裸寫真集回饋支持者，又指最近獲平台邀請參與三級直播，但她已婉拒合作。另外，素海霖近日公開一段私訊對話截圖，一位自稱是來自馬來西亞吉隆坡的人士，留言向她詢問：「你還有拍片嗎？如果有人邀請你的話。」當素海霖進一步查詢後，對方透露並非代表任何公司，純粹作自己收藏之用，又自言已經跟幾位日本AV女優拍下珍藏影片，素海霖睇完答案即覆「笑死」，向網民分享截圖同時亦附上三個哈哈笑emoji。