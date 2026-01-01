張佳添承認與甄采浠曾經交往過 開腔回應背住甄采浠冧索女

張佳添上年被傳媒拍到與細12歲前女團Freeze成員甄采浠（前名甄詠珊）在商場搭膊頭頭攬腰，令外界揣測二人屬於戀人關係。張佳添後來接受訪問澄清與甄采浠只是「膊頭之交」。最近據媒體報道指張佳添背住甄采浠冧索女，日前更直擊張佳添與疑似新歡的對象在港鐵聊天。張佳添今日（22日）在社交平台撰長文反擊澄清與索女的真實關係。
張佳添指刊登的照片是於2023年12月所拍攝的，他表示當時在港鐵遇見一個認識二十多年的朋友，在相遇時感到十分驚喜，而已有互相問候近況。張佳添說當時知道有鏡頭正在拍攝，而對方是自己認識的攝影朋友，並寫上：「喺呢度唔公開佢係邊個，因為畢竟心胸廣闊的我都仍然想俾返幾分薄面大家。」
強調現階段屬於單身
此外，張佳添再次澄清與甄采浠的關係是互相欣賞和關心的好朋友，承認二人有過朋友以上，戀人未滿的階段，但從來沒有建立到男女朋友關係。張佳添續說：「雖然我哋曾經有交往過，但肯定沒有發展到那地步。另外當時我稱她為膊頭之交，只係諗住懶風趣搞個gag，不過原來turned out 真係一個好爛嘅gag，大家真係笑完或取笑完就算吧！」
張佳添強調現階段是單身狀態，幽默自嘲：「熟悉添sir的朋友都知道我離婚之後多年，做人態度一直就是少少風流而不下流的冇腳雀仔，就連《中年好聲音》節目裏都稱我為浪子情人。」