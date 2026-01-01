張佳添承認與甄采浠曾經交往過 開腔回應背住甄采浠冧索女

張佳添上年被傳媒拍到與細12歲前女團Freeze成員甄采浠（前名甄詠珊）在商場搭膊頭頭攬腰，令外界揣測二人屬於戀人關係。張佳添後來接受訪問澄清與甄采浠只是「膊頭之交」。最近據媒體報道指張佳添背住甄采浠冧索女，日前更直擊張佳添與疑似新歡的對象在港鐵聊天。張佳添今日（22日）在社交平台撰長文反擊澄清與索女的真實關係。

張佳添指刊登的照片是於2023年12月所拍攝的，他表示當時在港鐵遇見一個認識二十多年的朋友，在相遇時感到十分驚喜，而已有互相問候近況。張佳添說當時知道有鏡頭正在拍攝，而對方是自己認識的攝影朋友，並寫上：「喺呢度唔公開佢係邊個，因為畢竟心胸廣闊的我都仍然想俾返幾分薄面大家。」