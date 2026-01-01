陳松伶開工收蛋糕鮮花慶祝生日 老公異地祝福交行貨一樣冧爆

陳松伶(松松)今日到新城廣播接受李有毅Ben和兒子李國煒Benson主持的《Ben同Benson『Chur』到行》訪問，適逢昨天(21日)是松松的55歲生日，新城特別送上蛋糕和鮮花為松松慶生，令她開心又感動；松松更許下生日願望：「希望我身邊的人健健康康，永遠陪著我一起。」

問松松的老公張鐸可有替她慶祝生日？雖然嫌棄老公的生日祝福太「行」，但松松提起老公就一臉冧爆：「佢身處一個落雪紛飛嘅地方，但佢拍咗條好行嘅生日祝福片俾我，我睇完問佢究竟係send俾你老婆定準備發post呢？佢係一個好discipline、好strict嘅人，講嘅嘢好『老幹部』。」