陳松伶開工收蛋糕鮮花慶祝生日 老公異地祝福交行貨一樣冧爆

陳松伶(松松)今日到新城廣播接受李有毅Ben和兒子李國煒Benson主持的《Ben同Benson『Chur』到行》訪問，適逢昨天(21日)是松松的55歲生日，新城特別送上蛋糕和鮮花為松松慶生，令她開心又感動；松松更許下生日願望：「希望我身邊的人健健康康，永遠陪著我一起。」
問松松的老公張鐸可有替她慶祝生日？雖然嫌棄老公的生日祝福太「行」，但松松提起老公就一臉冧爆：「佢身處一個落雪紛飛嘅地方，但佢拍咗條好行嘅生日祝福片俾我，我睇完問佢究竟係send俾你老婆定準備發post呢？佢係一個好discipline、好strict嘅人，講嘅嘢好『老幹部』。」
壓力爆煲發噩夢
與此同時，松松正全心投入2月28日在香港灣仔伊利沙伯體育館舉行的《陳松伶演唱會—香港》，距離演唱會只剩一個月，松松坦言團隊目前非常緊張，她本人亦承受巨大壓力，她表示：「我近排經常都發噩夢，成日夢到好似件衫冇扣好就上台，或者跳錯舞步，呢啲都係我好怕嘅事。」由於久未在香港開個唱，松松預告這次演出將為觀眾帶來驚喜，形容是「耳目一新」，她強調即使重溫舊歌，也會以不同的方式呈現，「雖然係舊歌重溫，但都有好多我哋以前嘅一啲回憶，呢啲回憶好溫暖，係屬於我哋嘅。」問松松會否邀請圈中好友上台？她笑言：「佢哋唔介意嘅話，我會隨時拉一個上台。」但前提是朋友們必須化好妝。她又感性表示：「每個人都想，因為都差唔多合作咗40年，如果佢哋可以參與到，我已經好心滿意足了。」