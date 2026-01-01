奧斯卡2026｜甜茶再戰里安納度爭影帝 愛瑪史東7度角逐小金人創最年輕女星紀錄

有「甜茶」之稱的30歲金球獎出爐影帝添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)，憑飾演美國傳奇乒乓球運動員Marty Reisman之新作《Marty Supereme》大熱衝奧，再戰《一戰再戰》(One Battle After Another)的里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)，今次是里安納度第8度獲名奧斯卡，他2016年曾靠《復仇勇者》(The Revenant)首奪小金人，其他入圍爭影帝的還有《The Secret Agent》的巴西影帝Wagner Moura、《藍月》(Blue Moon)的伊芬鶴健(Ethan Hawke)及《罪人》(Sinners)的Michael B. Jordan；同時，《罪人》共獲16個提名，創下史上最多提名紀錄，打破1950年《彗星美人》(All About Eve)、1997年《鐵達尼號》(Titanic)及2016年《星聲夢裡人》(La La Land)的14項紀錄，大熱作《一戰再戰》則獲14項提名緊隨其後。

最佳女主角方面，已兩度成為金像影后的愛瑪史東(Emma Stone)，今次以《暴蜂尼亞》(Bugonia)第7度角逐奧斯卡獎項，令她以36歲之齡創下最年輕共7度獲提名女演員之紀錄，其今次對手還有《哈姆尼特》(Hamnet) 的Jessie Buckley、《一戰再戰》新星翠絲英菲尼迪(Chase Infiniti)、《情感的價值》的Renate Reinsve及《If I Had Legs I’d Kick You》的金球影后蘿絲拜恩(Rose Byrne)。

至於最佳國際影片方面，一直被睇好的朴贊郁韓片《選擇有罪》及李相日執導的日本賣座片《國寶》同樣未能入圍，不過《國寶》亦有獲提名最佳髮型及化妝一獎