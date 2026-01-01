叻哥陳百祥自稱食軟飯 寸鄧兆尊靠父幹先有15億身家

叻哥陳百祥、黃杏秀昨日（22日）到灣仔出席《保良局周年慈善餐舞會》，早前叻哥踢波整親，大髀黑了一大片，他表示沒有大礙。日前叻哥招呼內地女網紅及其團隊，到其九龍塘大宅，他指對方兩年前邀他直播，令他學會直播。其後叻哥再次化身專家指直播是未來大勢所趨，「我每一場直播都超過8位數字，舊時東方魅力我已經想做，三十幾年前，當時係諗，依家就可以實現啦。」談到他的大宅市值逾億，他表示自己從不炒賣物業，只會自住用途，所以不會留意自己的住宅值幾多。

提到他談張國榮的影片非常多人觀看，他說：「嗱！依家網上嘅嘢，講嘢係要好小心！雖然我口不擇言，我係唔理其他人感受，只係講自己感受嘅人，我講嘅都係真。我又無嘢求，所以鍾意講咩就講咩，諗起乜咪講。」問到張國榮為何會贈他三十幾條魚，叻哥說：「佢對我真係好好！嗰日佢請我同阿倫去佢屋企食餅、飲奶茶，我見缸魚好靚喎，佢就話送晒俾我！我心諗咁闊佬嘅！好朋友，因為我同佢拍戲，我哋有好多嘢一齊！」他又指當年大家經常指張國榮跟阿倫爭，但大家的歌路不同，樣樣不同，但大家是朋友。他形容哥哥很溫柔，跟阿倫、阿B陽剛的感覺很不同，「佢係好聰明嘅人，佢諗嘢同我哋思維唔同。」

全靠自己激勵無綫 曾志偉於月初宣布卸任無綫總經理身份，問到叻哥有沒有叫曾志偉一齊玩，他表示早前曾跟志偉踢波。他說：「我不嬲都有嗌佢去玩㗎啦！幾好呀！佢入咗去無線就開始賺錢，呢個要恭喜佢！我唔話佢哋唔賺錢啦，佢哋先話喺大灣區落得地，好似我哋咁俾啲藝人開直播，自己又搵到錢，可能睇到我哋做到，咁大個TVB冇理由做唔到。你要佢個股價去返舊時係冇可能㗎啦，因為佢哋唔識炒股票，只係識做電視，做電視有返啲收入，喺大灣區增加唔同收入係好事。」

問到有沒有購入TVB的股份，他說：「吓？我買親啲股票都升十倍八倍，我唔會買跌嘅股票喎！」他稱不會回無綫幫手，自己只是「愛之深，恨之切」。他續說：「我前排就講啲嘢激勵佢哋，我冇睇過佢哋盤數，真係喎！一鼓勵下佢哋，佢哋啲sales就即刻去晒大灣區搵食！依家行web3.0，做咩都得，成個市場10幾億人，點都搵到錢嘅，我哋做直播企喺度噏幾句，就四五位數字，係『天文數字』，係上天送俾你。」

錢對我來講係空氣嚟嘅 他直認自己一早搵夠，自己為新行業、個人興趣做。他說：「我93年有幾間公司上咗市，大家成日話我破產，我淨係25歲嗰年破過一次產，我其他所有都係讚嘅，就算當時嘅東方魅力由大家夾千幾萬，我做到30幾億市值，你哋覺得我係咪好搵到錢呀？」

叻哥威威說道：「我由25歲之後，就冇問過銀行借過一毫子。錢對我來講係空氣嚟嘅，冇就一定死，多咗睇你識唔識得利用。」他認為自己夠運，入嘅行業搵錢容易。他表示自己從不炒樓，只會炒股票，更稱「我唔夠錢就會去馬會度攞，我又唔使問銀行姐，呢個係我嘅優點！係冇人可以做到我咁！」

我食軟飯嘅 對於有傳鄧兆尊有15億身家，他即說：「唉，唔好講佢啦，佢嗰啲靠老竇嘅，我哋係靠自己嘅！（你多啲定佢多啲？）我從來都唔知自己有幾多財產，我食軟飯嘅！啲錢全部喺晒黃杏秀道，我唔知自己有幾多錢，你哋可以去問佢，總之我買咩都好都唔睇錢，只係叫黃杏秀俾。鄧兆尊要養三個，佢（黃杏秀）只係讓我一個。鄧兆尊係因為佢老竇叻，所以有咁多，而唔係佢叻有咁多。我、譚詠麟、曾志偉係自己搵嘅。」