胡家惠火速覓第三春惹質疑 自爆收前夫千字文訊息被通知離婚

2002年港姐季軍胡家惠去年11月在社交網宣布與第二任丈夫Manfred Lau結束3年婚姻，當時她表示：「他說他照顧我們的任務已完成，現在需要下車，去追尋他的個人理想，雖然事出非常突然，但我也會接受，畢竟每個人都有他的選擇權利。」沒料到，回復單身不足兩個月的胡家惠，早前在社交網高調曬愛，不過，胡家惠火速有新戀情一事，卻被網民熱烈討論。

不怕失去誰 胡家惠近日連環在社交網曬幸福，感情事卻被網民質疑，其後她發文寫道：「我只係一個普通人… 一個比較直接的人……現在是2026年，結婚離婚是一件非常普通及普遍的事，希望大家不要太驚訝及有太大的反應……相處不了，忍讓不到便分手。再說，有能力的人不會怕失去誰。」

自爆「被離婚」 日前，胡家惠接受鍾慧冰的YouTube頻道訪問，她就自爆「被離婚」的經過，當時她收到前夫的千字文通知：「其實我都係被通知㗎，我係10月頭有一日俾一個千字文嘅WhatsApp通知，對方話要回復單身，就想要自由，就唔能夠再扮演家庭裡面任何一個角色喇，咁佢要離開，就係咁喇。其實有同佢再對話嘅，等佢返嚟上海嘅時候同佢傾過一次，但佢都好決絕咁話要離開嘅。」胡家惠直言事出突然，未知發生什麼事：「我仲覺得有得掹嘅，覺得會唔會係對方工作壓力大呀，抒發咗，跟住send完呢個message，兩個禮拜後佢就返嚟上海，亦都有傾過，不如就睇下有冇啲咩可以幫到，會唔會係壓力大呀，但係原來都係解決唔到，就係咁喇。」

離婚經驗豐富 胡家惠續認為自己沒有做錯的事，亦因為有了第一次離婚經驗，今次再度離婚相對容易接受： 「我覺得今次我做得幾好，唔關我事，應該冇錯，其實我覺得最緊要係接受咗件事先囉，第一次係接受唔到，同埋對方話我錯，所以我就一路喺度搵錯處，搵咗幾年都搵唔到當然就。第二次咁sudden呢，我又覺得都算啦，同埋年紀真係大咗喇，成40幾歲，都會let go，如果對方突然之間要搵返人生目標嘅，咁由佢啦，因為都好難再追得返，無需要留戀囉我覺得。」



