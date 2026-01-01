藍色情歌｜改編轟動影展真實紀錄片 曉治積曼夥姬蒂赫遜演夫妻登大銀幕

由曉治積曼(Hugh Jackman)夥拍姬蒂赫遜(Kate Hudson)的電影《藍色情歌》(Song Sung Blue)，改編自轟動影展的真實紀錄片。故事描寫兩個破碎靈魂在人生低谷相遇，曉治積曼飾演的Mike，是掙扎求生的越戰老兵，而姬蒂赫遜扮演的Claire是獨力撫養兩個孩子的單親媽媽。當兩人的歌聲中聽見共鳴，當Claire在Mike的旋律中找到勇氣，他們組成了「Lightning and Thunder 閃電與雷鳴」樂隊，用Neil Diamond的經典金曲，從昏暗酒吧唱向夢想舞台。
金曲緊扣劇情發展
曉治積曼與姬蒂赫遜首度攜手組成嶄新荷李活夢幻拍檔，兩人全新演繹Neil Diamond的不朽經典《Sweet Caroline》及《Forever in Blue Jeans》等，每首金曲都緊扣劇情發展，見證主角從相知、相惜到相守的動人歷程。片中從昏暗酒吧到華麗舞台，呈現90年代音樂場景的黃金歲月，每一幀畫面都是對那個美好時代的深情告白。《藍色情歌》取材自真實夫婦「閃電與雷鳴」長達15年的追夢紀錄，拍攝團隊耗時多年親訪當事人，每個細節都充滿真實的溫度。《藍色情歌》將於下星期在香港上映。