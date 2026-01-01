藍色情歌｜改編轟動影展真實紀錄片 曉治積曼夥姬蒂赫遜演夫妻登大銀幕

由曉治積曼(Hugh Jackman)夥拍姬蒂赫遜(Kate Hudson)的電影《藍色情歌》(Song Sung Blue)，改編自轟動影展的真實紀錄片。故事描寫兩個破碎靈魂在人生低谷相遇，曉治積曼飾演的Mike，是掙扎求生的越戰老兵，而姬蒂赫遜扮演的Claire是獨力撫養兩個孩子的單親媽媽。當兩人的歌聲中聽見共鳴，當Claire在Mike的旋律中找到勇氣，他們組成了「Lightning and Thunder 閃電與雷鳴」樂隊，用Neil Diamond的經典金曲，從昏暗酒吧唱向夢想舞台。