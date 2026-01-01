熱門搜尋:
出版：2026-Jan-23 17:00
更新：2026-Jan-23 17:00

地獄占星師｜戶田惠梨香破格演傳奇占星師細木數子 網民崩潰：還我當年彌海砂 (有片)

戶田惠梨香主演的台Netflix新劇《地獄占星師》將於4月27日上架。

37歲日本女星戶田惠梨香由當年玉女偶像轉型成演技派女星，她為串流平台Netflix擔正新劇《地獄占星師》將於427日上架，戶田一改以往形象，飾演已故傳奇占星師細木數子，首個預告日前公開引起網民熱烈討論，她更為角色犧牲靚女形象，還化老妝震驚不少網民及粉絲。

262883 88 0a2edc31 9b79 4364 96ed 793922f8eb50

17歲演《死亡筆記》爆紅

戶田惠梨香未夠秤已入行，17歲參演真人版電影《死亡筆記》以「彌海砂」一角倒萬千少男，憑著甜美外型更成為影視界人氣女神。戶田惠梨香多年來拍過不少大受歡迎的影視作品，2020年卻閃婚與松坂桃李拉埋天窗，婚後甚少露面的她在2023年為老公誕下第一胎。

目前，戶田惠梨香全面回歸幕前，她夥拍鈴木亮平的TBS電視台重頭劇《REBOOT》已在周日(18)開播，首集收視錄得13.3%，而她主演的《地獄占星師》，預告片公開後即引起話題，戶田扮演2021年離世的著名算命師細木數子，把她傳奇一生拍成劇集， 選美出身的細木數子曾開過妓院，甚至強迫小姐施打冰毒已便進行控制，更曾遭朋友詐騙欠下巨款，人生經歷大起大落，細木數子還靠毒舌曾成為「收視女王」，在電視節目上以口頭禪說「你會死」及「你會落地獄」等風格震撼公仔箱。戶田惠梨香為《地獄占星師》以老態造型登場，跟昔日的靚樣差距甚遠，卻慘被網民形容為「斷崖式衰老」，有人更留言抗議：「還我彌海砂！」

2 F8f92fcc 28b6 4d50 94a5 43b0524bcecb B1db271b 3e7a 47c2 bde2 00d5d6fb82ba 8dc69158 cbe8 4dea 93d6 046251e41ffc 97150b16ded864846c62dcbf4ddf8398 Md 543277692e4f423863e327abe3ba12dd 990454ef9541dabea149fd1c40fbe832 Hosokikazuko 496x750 Yamashita aragaki toda 456456 23 S 14535 01 547269858 1358200676308929 3386547848516761707 n

戶田惠梨香 地獄占星師 細木數子 彌海砂
