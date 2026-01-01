地獄占星師｜戶田惠梨香破格演傳奇占星師細木數子 網民崩潰：還我當年彌海砂 (有片)

目前，戶田惠梨香全面回歸幕前，她夥拍鈴木亮平的TBS電視台重頭劇《REBOOT》已在周日(18日)開播，首集收視錄得13.3%，而她主演的《地獄占星師》，預告片公開後即引起話題，戶田扮演2021年離世的著名算命師細木數子，把她傳奇一生拍成劇集， 選美出身的細木數子曾開過妓院，甚至強迫小姐施打冰毒已便進行控制，更曾遭朋友詐騙欠下巨款，人生經歷大起大落，細木數子還靠毒舌曾成為「收視女王」，在電視節目上以口頭禪說「你會死」及「你會落地獄」等風格震撼公仔箱。戶田惠梨香為《地獄占星師》以老態造型登場，跟昔日的靚樣差距甚遠，卻慘被網民形容為「斷崖式衰老」，有人更留言抗議：「還我彌海砂！」