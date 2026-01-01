周國賢正式加盟英皇娛樂 兩年前已洽談透露打動簽約因由

由單打獨鬥轉為簽約唱片公司，Endy指其實公司兩年前已開始跟他談合作，而最終打動他的，是一個十分實際的問題：時間！Endy坦言過去幾年自己做獨立公司雖然自由度高，可以任性做《百鬼夜行》這類不理市場的音樂，但所有事情都一腳踢，由創作、拍MV、剪片到出糧計數都要處理，根本沒時間專心寫歌，「講真都四十幾歲，時間過得好快。」Endy謂公司只要他專注創作，「其他嘢公司全力配合，呢樣正正係而家最需要嘅。」當然，人亦是主要因素，「公司有我十年前嘅舊拍檔，當年一齊打造『有時三部曲』呢個經典系列；仲有好多識咗好多年嘅老朋友喺度，令我更加安心。」

前輩變師弟

加入新公司，論資排輩點計？Endy笑住話自己是「細路仔」:「記得早排同洪卓立傾偈，我話而家我係小朋友，佢話：『係呀，你要叫我師兄㗎。』哈哈！」問到最想跟公司哪位歌手合作，Endy就話個個都想，「因為霆鋒、祖、Kenny、小巧，大家都識咗好多年，以前都幫佢哋寫過歌，期待同所有朋友仔合作。」

未來大計

至於大計，Endy雄心壯志，直言今年目標想當試做回十年前的多產年代，想推出八至十首歌，然後推出一張完整大碟，再開show，「承認呢個想法好老土，但作為一個經歷過Analog（模擬）時代嘅音樂人，我依然深信一張完整專輯有不可取代嘅魅力同重要性，係誠實記錄自己想法同情緒嘅方式。」除此之外，Endy亦透露一直都想拍電影，加盟公司亦因為知道公司熱衷電影製作，相信會有更多機會，更自爆，「其實都有部電影溝通緊，可能夏天開拍，自己都好期待。」