娛樂
出版：2026-Jan-23 17:30
更新：2026-Jan-23 17:30

曾展望葉蒨文狂放閃 Sophie投訴GM不停唱歌轟炸 (有片)

GM曾展望與葉蒨文今日孖住出席護膚品活動。 (娛樂組攝)

GM曾展望與葉蒨文（Sophie）今日孖住出席護膚品活動，期間二人不停大派閃光彈，GM被問準備甚麼禮物時，他拿出刻有Sophie名字的神仙水並說出「I love you, Sophie!」接著送上花束，上面賀卡寫上「希望每個情人節跟你過」，Sophie收到好非常開心，更謂會送他廿個「Sophie按摩facial服務」。

二人接受訪問時，Sophie表示她的貼心服務可讓GM選擇位置，GM即謂：「我最突出位置！」再解釋是他一對小眼睛。提到他剛才講「I love you, Sophie 」Sophie 亦即回應「I love you, GM!」

F01d2189 c71a 4ea2 8d9e 917a1ab8fd66

GM曾展望與葉蒨文情侶檔吸金。 (娛樂組攝)

提到他們二月一日將到廣州開騷，GM表示已搵唱歌老師，自己有跟Sophie交流心得，會唱給她聽讓她點評下，Sophie即提出不滿指GM從沒理她意願，一首歌唱三十次，形容他是「咪霸」。他們表示屆時合唱，個人都有，而他們也有參與設計歌單內容，中包括有他們跟fans想說的話、鼓勵及關於愛。

問到情人節安排，他們表示已經安排好，一大早去化妝及出席公司活動，可能夜晚會一齊晚餐。GM笑謂：「公司係我哋共同目標，我哋要向共同目標進法，再向我哋個小目標。公司第一，我哋第二。」Sophie撒嬌說：「我係第一丫！」GM即謂：「梗係啦！」他又表示屆時會有驚喜，便是讓她等到十二點便說沒驚喜。Sophie指GM不是個有節日感的人，「我就係好飲得咁，不過同咗GM一齊之後，好多時一齊簡單過已經好幸福、開心！」她又指在剛過去的聖誕節，GM也很貼心準備，自己覺得一齊過已開心。GM表示想禮物的時候，會跟Sophie 談論，希望買的東西是她喜歡又用得到，便可以減省浪費，所以通常準備一份實用及驚喜的禮物。

