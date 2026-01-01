Tyson Yoshi澳門騷連環送驚喜 尾場限定王嘉爾張敬軒打孖上任嘉賓

獨立歌手Tyson Yoshi將於1月24日至25日首度登陸澳門開騷，在倫敦人綜藝館舉行一連兩場《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》，延續香港騷的High爆氣氛，令一眾Fans急不及待跟Tyson再度玩轉招牌「地震」！

曬胸肌唱情歌

由於3場香港場的嘉賓驚喜連連，網民早於個多月前已競猜是次Tyson澳門騷的嘉賓名單，好友Gareth T.湯令山及「亞洲男神」Jackson Wang王嘉爾率先「被劇透」分別於24及25日擔任嘉賓。同時，歌迷更熱烈期待Tyson與Jackson「兩Son合體」，齊齊「曬胸肌唱情歌」，而大家最期待的畫面即將出現，事關Tyson將與Jackson將於尾場首唱新歌《Deadend》，重現千禧年代情歌的動聽旋律，勢必勾起現場觀眾滿滿的集體回憶！