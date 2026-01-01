李現GAWON襲港 SEVENTEEN成員JOSHUA現身中環逼爆商場

入鄉隨俗學廣東話

李現與SEVENTEEN成員JOSHUA今日甫現場即引來大批女fans瘋狂尖叫，李現到場先用廣東話打招呼，對攝影充滿興趣的他，來到香港就一個早上已拍了一卷菲林，難怪被粉絲稱為「行走的景點推廣大使」。至於JOSHUA，去年9月隨SEVENTEEN隊友來港開show，今次再到香港，他見記者即以廣東話打招呼：「大家好，我係JOSHUA。」踏入新一年，JOSHUA大計想是希望可以挑戰演戲；下月28日及3月1日，SEVENTEEN再登啟德主場館舉行演唱會《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》，他透露很快便會來港開演唱會，自言很興奮，急不及待想見到大家，希望粉絲在是次濱唱會上能感受到他帶給大家的愛，JOSHUA昨晚到了山頂睇維港夜景，大讚香港夜景好靚，所以拍了很多照片留念，此行最想可以食港式蛋撻。