熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-23 21:26
更新：2026-Jan-23 21:26

李現GAWON襲港 SEVENTEEN成員JOSHUA現身中環逼爆商場

分享：
0b785b4b 69da 4e5c 8ccc e2023d328579

李現今日現場即引來大批女fans瘋狂尖叫。 (娛樂組攝)

adblk4

國際品牌Prada為慶祝香港置地廣場新店開幕，今日(23日)舉行盛大慶祝活動，邀請身為品牌代言人的內地紅星李現、品牌大使MEOVV成員GAWON、SEVENTEEN成員JOSHUA現身，吸引大批粉絲到場擠滿商場，還有鄭秀文、魏浚笙、吳雨霏、廖子妤、柯煒林、倪晨曦、Amy Lo、kayan9896、胡子彤等，場面夠晒熱鬧。

Df5d4094 cd94 4241 ae45 1478ab5f98f7 F72faa89 2d20 452c 8937 fa8b2f792d32 58cc5aba 8bc1 4397 8c73 7daed36e298f 7d185f66 50ad 48ab bb9b d3cd591c3111 6c622b24 2aba 4a66 bb40 3907726564b0 Ad90e973 d581 498b 8273 bca511e1cc00 F5f3b409 6b98 43a3 b35f da3b6429ff05 C4119672 2d64 4627 847b 43a77506161a Edbe12bc 024d 45a0 8524 c20f53b11c6b

入鄉隨俗學廣東話

李現與SEVENTEEN成員JOSHUA今日甫現場即引來大批女fans瘋狂尖叫，李現到場先用廣東話打招呼，對攝影充滿興趣的他，來到香港就一個早上已拍了一卷菲林，難怪被粉絲稱為「行走的景點推廣大使」。至於JOSHUA，去年9月隨SEVENTEEN隊友來港開show，今次再到香港，他見記者即以廣東話打招呼：「大家好，我係JOSHUA。」踏入新一年，JOSHUA大計想是希望可以挑戰演戲；下月28日及3月1日，SEVENTEEN再登啟德主場館舉行演唱會《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》，他透露很快便會來港開演唱會，自言很興奮，急不及待想見到大家，希望粉絲在是次濱唱會上能感受到他帶給大家的愛，JOSHUA昨晚到了山頂睇維港夜景，大讚香港夜景好靚，所以拍了很多照片留念，此行最想可以食港式蛋撻。

adblk5

人氣女團MEOVV成員GAWON，同樣獲大批支持者吶喊歡迎，她亦入鄉隨俗，學廣東話講：「大家好，我係GAWON」、「掛住你哋，我愛你」，冧得fans立刻尖叫。GAWON透露在港飲了珍珠奶茶，很想試食菠蘿包，上次偕隊友一同來港出席MAMA頒獎禮，在港有很多有趣和美好的回憶，透露剛出席完米蘭時裝周，2026最大的目標是想去全世界作音樂表演，透露MEOVV已準備新project，叫大家拭目以待。

018c0ee7 787c 404e 9538 8a1711cfa09b 9963b020 62c2 4607 b2cb 80d4a7ac5b58 C8025f4b 91eb 4d50 bf10 f6b06f8a6b2b B1497ba5 f66a 4de9 b508 3dccb0c16cb4 Df1c8cba aa79 46f8 a7c7 eb2640880a01 38390265 8bae 494e a4ba f34c2cc4bc25 84638aab ac01 4627 90c1 e3ae33340b92 E6d7fbe7 876d 40e5 bba6 f1c4b2dd8c10

ADVERTISEMENT

請你食東海堂全新鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務