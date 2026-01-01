李現GAWON襲港 SEVENTEEN成員JOSHUA現身中環逼爆商場

國際品牌Prada為慶祝香港置地廣場新店開幕，今日(23日)舉行盛大慶祝活動，邀請身為品牌代言人的內地紅星李現、品牌大使MEOVV成員GAWON、SEVENTEEN成員JOSHUA現身，吸引大批粉絲到場擠滿商場，還有鄭秀文、魏浚笙、吳雨霏、廖子妤、柯煒林、倪晨曦、Amy Lo、kayan9896、胡子彤等，場面夠晒熱鬧。
入鄉隨俗學廣東話
李現與SEVENTEEN成員JOSHUA今日甫現場即引來大批女fans瘋狂尖叫，李現到場先用廣東話打招呼，對攝影充滿興趣的他，來到香港就一個早上已拍了一卷菲林，難怪被粉絲稱為「行走的景點推廣大使」。至於JOSHUA，去年9月隨SEVENTEEN隊友來港開show，今次再到香港，他見記者即以廣東話打招呼：「大家好，我係JOSHUA。」踏入新一年，JOSHUA大計想是希望可以挑戰演戲；下月28日及3月1日，SEVENTEEN再登啟德主場館舉行演唱會《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》，他透露很快便會來港開演唱會，自言很興奮，急不及待想見到大家，希望粉絲在是次濱唱會上能感受到他帶給大家的愛，JOSHUA昨晚到了山頂睇維港夜景，大讚香港夜景好靚，所以拍了很多照片留念，此行最想可以食港式蛋撻。
人氣女團MEOVV成員GAWON，同樣獲大批支持者吶喊歡迎，她亦入鄉隨俗，學廣東話講：「大家好，我係GAWON」、「掛住你哋，我愛你」，冧得fans立刻尖叫。GAWON透露在港飲了珍珠奶茶，很想試食菠蘿包，上次偕隊友一同來港出席MAMA頒獎禮，在港有很多有趣和美好的回憶，透露剛出席完米蘭時裝周，2026最大的目標是想去全世界作音樂表演，透露MEOVV已準備新project，叫大家拭目以待。