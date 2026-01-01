Sammi鄭秀文腰患已康復 戥廖子妤拎影后開心

鄭秀文（Sammi）出席Prada新店開幕活動，她表示今日到場可以為演唱會的歌衫拎靈感，她指每個地方都有不同規例，馬來西亞場次的衣服會保守些，但會盡量原汁原味奉上給觀眾。她表示單是dnacers已經40多人，連埋工作人員二百人，會以最高規格去做。她表示收到很多新加坡fans問會不會在新加坡搞，但很遺憾，未能找到合適的場地。她說：「搵到啱嘅場地，又爆曬檔期，暫時安排唔到新加坡站，比較抱歉，希望將來可以。好多謝fans嘅支持，冇諗過兩場會喺咁多秒就消化哂，自己咁耐冇去嗰度開演唱會，都唔知㗎，但係公司就話俾啲信心啦，而家唔夠買，甚至有歌迷要求加長，但暫時未有呢個打算！」

她又指有很多歌迷問會否在香港搞尾站，Sammi 坦言可以考慮一下，自己不抗拒，如在啟德做演唱會，就可以作為亞洲的終章篇，感覺很圓滿。

問到她的腰患，她表示已經康復並笑謂：「拜我年青所致！哈哈哈！復原得好理想，比我想像中好。因為啱啱整親嗰陣，我完全唔敢郁。做運動當然依照教練嘅吩咐，唔會亂來。而家真係年紀大啲，好多時唔再勉強自己去做運動，攰嘅時候就要唞吓，以前幾攰都會chur落去，而家會比自己嘅肌肉同成個人休息下先。依家同30幾歲、40幾歲運動模式完全唔同，會平衡啲！」

開心廖子妤獲獎

Sammi提到將要為《夜王》馬不停蹄去宣傳，談到同片的廖子妤憑《像我這樣的愛情》獲封影后，她替對方非常高興，「知道之後都有即刻send message俾佢，之前嗰幾日拍嘢都有見到，好戥佢開心，呢部戲有好多新鮮嘅面孔，如果大家有留意我嘅IG story係不停po呢套戲入面嘅演員出嚟。」她續說：「一套電影嘅意義，對我嚟講，通過一部電影、一個工作，可以讓更加多人認識新嘅面孔，係更重要嘅意義。」

問到有沒有留意林欣彤近日的新聞，她表示有，但不太認識。Sammi說：「睇完個新聞有啲擔心，唔知佢身體情況係點，知道佢以前有個情緒病，自己都曾經有兩三年情緒病，會明白個困難，康復當中，為佢祈禱，希望佢盡快喺情緒入面出返嚟。」