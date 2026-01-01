熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Jan-23 23:10
更新：2026-Jan-23 23:10

廖子妤食米線慶祝拎影后 拍《夜王》狂食煙搞到個肺黑色

PHOTO 2026 01 23 18 33 55

廖子妤表示愛吃自助餐，會找天跟小野再慶祝。（娛樂組攝）

廖子妤憑《像我這樣的愛情》獲封影后，她表示很夢幻，很開心可以跟老闆古天樂一齊奪獎，直言「我細個已經好鍾意古天樂」，她續說：「大個咗之後，又可以一齊獲獎，好多謝香港電影評論學會，好多謝同我哋票嘅評審。」問到如何慶祝？他說：「我同小野去食咗米線，諗住打邊爐又好晏， 我最近十點半至十一點要瞓覺，冇工作就盡量瞓到自然醒。我發現個身體越嚟越唔好，要多啲休息，濕氣冇咁重會好啲。」

PHOTO 2026 01 23 18 34 49

廖子妤表示煙的味道不好，自己沒有因為拍《夜王》而上癮。（娛樂組攝）

她透露將跟男友小野一齊為新戲《夜王》宣傳，「我哋套戲都陣容鼎盛！我喺電影入邊好解放，冇乜嘢都拎出嚟，我都冇乜嘢睇，都盡量咇啲俾你哋睇！」她又稱如票房好，會解放些答謝觀眾，問到底線如何？她說：「電視尺度，可能到時騷下腳趾！」談到小野在戲中激戰連場，她大讚開心，替對方開心，「自己都想有！（你有冇拍呢啲？）大家入場睇！（有冇監場？）無，大家都係同一部戲，又係演員，無謂搞著大家，令到對方舒服，令到佢嘅對手舒服，無謂令到大家好尷尬咁！」

問到跟黃子華與鄭秀文的合作如何，她說：「睇住佢哋做戲，唔會記得自己係做緊戲！佢哋真係好勁，我哋拍得好緊密，大概連續拍三四個禮拜，先有一日休息，每一日都拍10幾個鐘，我已經好攰好眼瞓，但係佢哋都好精神，而且背晒劇本先至嚟，我覺得好勁，佢哋唔使瞓嘅咩？因為我哋個場景係夜總會，日日都係好似不見天日咁樣，因為唔知幾點，所以會有啲攰，但好開心！」

PHOTO 2026 01 23 18 34 39 PHOTO 2026 01 23 18 34 06 PHOTO 2026 01 23 18 33 47 PHOTO 2026 01 23 18 33 25

對於子華表示拍《夜王》令他吃了十世的煙，犧牲了自己的肺，Fish指她的肺已經是黑色，「每個人都要去學食煙，有食煙嘅場口。劇組會因應角色俾一個煙，其他演員會有其他嘅煙，自己冇得揀。」她幸好拍完沒有上癮。談到她早前在婚禮上搶得花球，她表示已經是第二次接到，反問是否會嫁唔出，「希望有好消息可以話俾大家知，可以派利是！（會唔會喜上加喜？）太幸福，會唔會係短命㗎 ？啋！啋！啋！𦧲口水再講過！哈！」

PHOTO 2026 01 23 18 31 50 PHOTO 2026 01 23 18 31 24 PHOTO 2026 01 23 18 32 39 PHOTO 2026 01 23 18 36 59 PHOTO 2026 01 23 18 33 03 PHOTO 2026 01 23 18 38 07 PHOTO 2026 01 23 18 32 20 PHOTO 2026 01 23 18 37 32 PHOTO 2026 01 23 18 37 57 PHOTO 2026 01 23 18 32 52 PHOTO 2026 01 23 18 32 03 PHOTO 2026 01 23 18 31 34

