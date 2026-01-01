廖子妤食米線慶祝拎影后 拍《夜王》狂食煙搞到個肺黑色

廖子妤憑《像我這樣的愛情》獲封影后，她表示很夢幻，很開心可以跟老闆古天樂一齊奪獎，直言「我細個已經好鍾意古天樂」，她續說：「大個咗之後，又可以一齊獲獎，好多謝香港電影評論學會，好多謝同我哋票嘅評審。」問到如何慶祝？他說：「我同小野去食咗米線，諗住打邊爐又好晏， 我最近十點半至十一點要瞓覺，冇工作就盡量瞓到自然醒。我發現個身體越嚟越唔好，要多啲休息，濕氣冇咁重會好啲。」

她透露將跟男友小野一齊為新戲《夜王》宣傳，「我哋套戲都陣容鼎盛！我喺電影入邊好解放，冇乜嘢都拎出嚟，我都冇乜嘢睇，都盡量咇啲俾你哋睇！」她又稱如票房好，會解放些答謝觀眾，問到底線如何？她說：「電視尺度，可能到時騷下腳趾！」談到小野在戲中激戰連場，她大讚開心，替對方開心，「自己都想有！（你有冇拍呢啲？）大家入場睇！（有冇監場？）無，大家都係同一部戲，又係演員，無謂搞著大家，令到對方舒服，令到佢嘅對手舒服，無謂令到大家好尷尬咁！」

問到跟黃子華與鄭秀文的合作如何，她說：「睇住佢哋做戲，唔會記得自己係做緊戲！佢哋真係好勁，我哋拍得好緊密，大概連續拍三四個禮拜，先有一日休息，每一日都拍10幾個鐘，我已經好攰好眼瞓，但係佢哋都好精神，而且背晒劇本先至嚟，我覺得好勁，佢哋唔使瞓嘅咩？因為我哋個場景係夜總會，日日都係好似不見天日咁樣，因為唔知幾點，所以會有啲攰，但好開心！」

對於子華表示拍《夜王》令他吃了十世的煙，犧牲了自己的肺，Fish指她的肺已經是黑色，「每個人都要去學食煙，有食煙嘅場口。劇組會因應角色俾一個煙，其他演員會有其他嘅煙，自己冇得揀。」她幸好拍完沒有上癮。談到她早前在婚禮上搶得花球，她表示已經是第二次接到，反問是否會嫁唔出，「希望有好消息可以話俾大家知，可以派利是！（會唔會喜上加喜？）太幸福，會唔會係短命㗎 ？啋！啋！啋！𦧲口水再講過！哈！」