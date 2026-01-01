柯煒林生日跟屋企人同事慶祝 親解「走囉」意思指網民過份憂心

柯煒林昨日(23日）到中環出席活動，22日是他的34歲生日，他表示當日跟屋企人過，跟公司同事打邊爐，之後回家跟媽媽一齊過，並透露早上在公司收到兩束花，自己再分拆送給不同人。提到早前他在社交平台留下「走囉」二字，引來網民不同揣測，他直言「頂！激鬼死！因為《大濛》仲爭少少過億，於是就飛過去提早慶祝，有一班影迷朋友，佢哋令到我好感動，香港有好多人錫我，但作為一個台灣新手嚟講，我係冇諗過收到咁多人嘅關心同祝福，所以我嗰一日最尾個一場嘅時候就講咗句，喺社交平台上面覺得有一句說話係台灣人成日講嘅「你嘅情緒有沒有被好好接住」，咁我就講咗句話：『謝謝台灣的觀眾，謝謝你讓我覺得自己有被好好接住。』咪講咗句全台灣有睇過戲嘅人都知道嘅對白囉，咪就係嗰句：『走囉』。」