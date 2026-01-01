熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-24 10:15
更新：2026-Jan-24 10:15

柯煒林生日跟屋企人同事慶祝 親解「走囉」意思指網民過份憂心

分享：
PHOTO 2026 01 23 18 36 18

柯煒林出席品牌活動時親解「走囉」。（娛樂組攝）

adblk4

柯煒林昨日(23日）到中環出席活動，22日是他的34歲生日，他表示當日跟屋企人過，跟公司同事打邊爐，之後回家跟媽媽一齊過，並透露早上在公司收到兩束花，自己再分拆送給不同人。提到早前他在社交平台留下「走囉」二字，引來網民不同揣測，他直言「頂！激鬼死！因為《大濛》仲爭少少過億，於是就飛過去提早慶祝，有一班影迷朋友，佢哋令到我好感動，香港有好多人錫我，但作為一個台灣新手嚟講，我係冇諗過收到咁多人嘅關心同祝福，所以我嗰一日最尾個一場嘅時候就講咗句，喺社交平台上面覺得有一句說話係台灣人成日講嘅「你嘅情緒有沒有被好好接住」，咁我就講咗句話：『謝謝台灣的觀眾，謝謝你讓我覺得自己有被好好接住。』咪講咗句全台灣有睇過戲嘅人都知道嘅對白囉，咪就係嗰句：『走囉』。」

adblk5

PHOTO 2026 01 23 18 35 49

柯煒林直言俾網民激死，因為「走囉」是對白。（娛樂組攝）

柯煒林續指自己不太喜歡看留言，於是關閉留言功能，豈料弄出一個如此大誤會，「但係完全無人搵我，關我事㗎嘛？無人問經理人，又無人私訊我。大家搵我係有好多方法，就出咗兩個新聞，我心諗『靜啦』，我見到都嚇一嚇，我心諗心情好都搞到心情唔好。依家我宣布對於過份關心我嘅人，我會咬佢哋！（好多人會想俾你咬？）呢啲要求我未聽過！到時我再諗！」他亦希望《大濛》能夠在香港上映。

PHOTO 2026 01 23 18 36 33 PHOTO 2026 01 23 18 36 07 PHOTO 2026 01 23 18 36 00 PHOTO 2026 01 23 18 35 43 PHOTO 2026 01 23 18 36 39

ADVERTISEMENT

請你食東海堂全新鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務