娛樂
出版：2026-Jan-24 11:30
更新：2026-Jan-24 12:00

曾比特戶外唱live淚灑現場 獲楊受成睇好去啟德開騷

PHOTO 2026 01 24 09 22 15

曾比特在戶外開live唱歌，令他最後不禁落淚。（娛樂組攝）

曾比特昨日（23日）冒住寒風在尖沙咀海港城戶外位置唱live近兩小時，過百位歌迷到場支持，儘管非要寒冷但無損Mike的表現，更與Daze In White 和許靖韻一齊jam歌。當唱至最後一首《天空萬里》時，Mike泣不成聲，要由主音Felix幫口唱，在場的fans不停為他打氣。

PHOTO 2026 01 24 09 24 55 PHOTO 2026 01 24 09 24 42 PHOTO 2026 01 24 09 24 34 PHOTO 2026 01 24 09 24 47 PHOTO 2026 01 24 09 19 12 PHOTO 2026 01 24 09 20 54 PHOTO 2026 01 24 09 19 22 PHOTO 2026 01 24 09 21 33 PHOTO 2026 01 24 09 21 50 PHOTO 2026 01 24 09 21 26 PHOTO 2026 01 24 09 21 43

Mike表示因為很久沒有做戶外表演，又有這麼多首歌傳埋在一起，加上可以跟同公司的師兄師姐合作，非常開心。談到他最後落淚，Mike搞笑說：「假㗎！眼藥水嚟㗎 ！可能真係有一段好長嘅時間，歌詞有一種好鼓勵，話俾大家知道要相信自己。因為都係我自己嘅一句座右銘，你要比自己知道你係得嘅，如果連你自己都唔相信自己，就冇人幫到你。」問到是否跟過去幾年的經歷有關，他就表示自己將感受投放在新歌《雪出個未來》上，藉此鼓勵大家一切都是堅持。

PHOTO 2026 01 24 09 23 25 PHOTO 2026 01 24 09 23 42

他又指自己很愛這麼近距離的互動，因此非常不捨。問到未來會否做多些不同形式的演出跟歌迷見面，他說：「努力當中！當然solo有solo嘅好，合作有合作幾好，希望可以做多啲，但係都要問返公司先！」他希望每兩個月可以出一首歌，自己有寫demo，但未成氣候。他表示仍未見齊公司的人，問到老闆楊受成有沒有跟他說甚麼，他稱有拍拍他的膊頭並說了「啟德」，Mike指啟德很大，但自己仍需努力，目標是2027年。

PHOTO 2026 01 24 09 20 46 PHOTO 2026 01 24 09 22 35 PHOTO 2026 01 24 09 23 13 PHOTO 2026 01 24 09 19 43 PHOTO 2026 01 24 09 19 50

