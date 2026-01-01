曾比特戶外唱live淚灑現場 獲楊受成睇好去啟德開騷

曾比特昨日（23日）冒住寒風在尖沙咀海港城戶外位置唱live近兩小時，過百位歌迷到場支持，儘管非要寒冷但無損Mike的表現，更與Daze In White 和許靖韻一齊jam歌。當唱至最後一首《天空萬里》時，Mike泣不成聲，要由主音Felix幫口唱，在場的fans不停為他打氣。

Mike表示因為很久沒有做戶外表演，又有這麼多首歌傳埋在一起，加上可以跟同公司的師兄師姐合作，非常開心。談到他最後落淚，Mike搞笑說：「假㗎！眼藥水嚟㗎 ！可能真係有一段好長嘅時間，歌詞有一種好鼓勵，話俾大家知道要相信自己。因為都係我自己嘅一句座右銘，你要比自己知道你係得嘅，如果連你自己都唔相信自己，就冇人幫到你。」問到是否跟過去幾年的經歷有關，他就表示自己將感受投放在新歌《雪出個未來》上，藉此鼓勵大家一切都是堅持。

他又指自己很愛這麼近距離的互動，因此非常不捨。問到未來會否做多些不同形式的演出跟歌迷見面，他說：「努力當中！當然solo有solo嘅好，合作有合作幾好，希望可以做多啲，但係都要問返公司先！」他希望每兩個月可以出一首歌，自己有寫demo，但未成氣候。他表示仍未見齊公司的人，問到老闆楊受成有沒有跟他說甚麼，他稱有拍拍他的膊頭並說了「啟德」，Mike指啟德很大，但自己仍需努力，目標是2027年。