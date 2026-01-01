陳松伶與家人斷聯20年 憶拍黎明伊健有否撻著：當時佢哋個個都有女朋友嘛

1985年15歲參加《歡樂今宵》模仿葉蒨文大賽入行的陳松伶(松松)，1991年憑《天涯歌女》一劇飾演金嗓子周璇爆紅全港，唱片更大賣六白金。惟松松的半生儼如周璇般坎坷，因堅持學業與家人爆出誤會，導致不相往來20年。 之後又與長期工作夥伴反目，最終身無分文離港。慶幸松松於2005年在上海拍劇認識比她少9歲的內地演員張鐸，令這位天涯歌女定居北京不再漂泊。陳松伶為40周年企劃推出新歌《松伶》，並接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。節目中，松松憶述半生受盡打擊，曾跌入情緒低谷，慶幸認識老公重整人生，明白人生的苦難都是花開有時。

人未長高，已看懂人生 松松直認由陳少琪填詞的《松伶》如同她的自傳，當中一句「人未長高，已看懂人生」就像當年在家貧的情況下要邊讀書邊拍劇以幫補家計。松松與家人之間產生誤會多年，有指與她當年拒絕放棄學業有關，問她年輕時為何如此堅持讀書，她說：「唱歌拍戲都係被人安排，唔係由我控制。但讀書我可以主導，努力讀就考得好。」與家人誤會多年後，松松再與合作多年的工作夥伴反目，爆出是非，促使她心淡離港。「二零零幾年出咗啲事，我係心灰意冷，成個人失去重心，總之我想離開呢個是非地，當時好混亂，覺得自己嘅無能，但我都要生活，就去上海拍劇，亦喺上海認識我先生。」未認識老公及未與家人和好如初前，松松感謝今天的經理人陳淑芬於2005年最黑暗期間向她伸出援手，給予她工作機會。「爸爸同外公先後在05、06年去世，嗰時我最崩潰。好彩《雪狼湖》喺國內巡演，陳太叫我幫手，期間我無返過香港，唔需要接觸傳媒可以休息。陳太的確係扶起我嘅人，佢其實知道我發生咗咩事，但從未問過，我亦一句都無講。總之發生了一啲事，佢一直俾咗一個空間我，令我仲可以有收入支撐自己，我唔會喺佢面前講，但佢呢40年來一直係我嘅恩人，我哋心知肚明。」

拍內地劇撻著細9年張鐸 當年松松跟不少還未爆紅的男神，包括黎明、鄭伊健、古天樂、張智霖等合作，之後他們個個彈起，問她為何不曾仰慕過對手，她回答：「當時佢哋個個都有女朋友嘛。」至於2006年能在上海與老公張鐸合作內地劇《血未冷》修成正果，松松說：「最重要係佢單身。擦出火花係套劇快拍完時，我一直以為佢年紀比我大，當我知佢細我九年，基本上我就話算啦，唔好啦，反正又未真正有深感情，但佢鍥而不捨地跟我話：『未試過，點知？』當我哋相處幾年後，係OK，佢用行動證明佢所講，佢比我更冷靜，可以梳理我情緒，講出我嘅問題。我亦唔係要對方完全聽我話嗰種人，而佢亦需要我呢種女朋友。」

遺憾未能為丈夫生小朋友 松松指二人於2007年開始拍拖，她用了4年時間觀察及磨合這段文化差異很大的關係是否適合更進一步結婚。「佢極北方，我係印尼華僑極南，譬如佢成日講『胡說』我都以為佢鬧我，但只不過係口頭禪。」至於夫妻二人曾否計劃生下一代，她說：「有呀！梗係想啦！但當我哋準備結婚做婚前檢查，就發現我係唔可以生小朋友。」松松直認這亦是她作為人妻的一個遺憾，「會係一個遺憾，當時一知結果，我已經同佢講，你仲有好多選擇。係！我又第二次落閘，因為都要為佢著想，但佢話：『我就係要我哋結婚。』之後甚至話：『我都可以唔鍾意小朋友！』哈！其實佢都鍾意小朋友，我真係覺得我識到一個好好嘅伴侶。」