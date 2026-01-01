莊思敏着住冷衫投訴內地酒店房熱 嬲爆稱要出街瞓

現年45歲的莊思敏(莊鍶敏)去年10月在無預警再婚，與圈外男友黃耀彬喺峇里島舉行婚禮，及後她透露二人並冇簽字註冊，一切從簡，認為一紙婚書不重要。婚後的莊思敏並未有減產，繼續醉心演藝工作，頻頻北上吸金，日前她到佛山工作，卻投訴入住的酒店房內溫度高達28度，令她熱到無法入睡。

室內28度 莊思敏在社交網分享短片，片中見她身處在廣州佛山一間酒店房間，並穿上一件頗厚的針織衫的莊思敏，她說：「 好瘋癲呀！我昨晚竟然熱到瞓唔著！出面8度？而家室溫係28度咁呀大佬，熱到一個點！」她續指明白北方地區天氣寒冷，通常會開暖氣，但亦會給客人選擇，因為有來自不同地方客人的生活習慣，她相當勞氣表示：「我嚟到廣州佛山，竟然間酒店同我講個房係無得調較冷氣，只得暖氣，出面係講緊8度，但我現在室內係28度。」

走廊更舒適 莊思敏又指房外走廊的溫度比房內更舒適，並嬲爆表示：「最嬲係咩，佢個走廊嘅冷氣大過我間房，我同佢講你唔需要多，只係畀返走廊溫度我就得嘞，走廊嘅溫度係完全舒服㗎，我依家係直頭想拖張床出去瞓走廊，真係要出街瞓呀呢一鑊！」不少網民紛紛留言提出策略，並笑言：「乾脆脫衣服」、「直接開門瞓」、「即刻去買把風扇」，但亦有人指莊思敏：「着住冷衫投訴間房熱，都幾搞笑！」有網民即為他辯護：「可能天氣咁凍，冇準備薄衫。」