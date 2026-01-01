美妝搭檔情人｜第二季強勢回歸 佐棗CP開拍前「同床」培訓默契糖度激增

曾2024年夏季的日本職場BL神劇 《美妝搭檔情人》推出第2季，於亞洲最大同志影音串流平台 GagaOOLala上線！本劇改編自 楢島佐智累計銷量突破150萬冊的人氣漫畫，首季播出後戰績輝煌，不僅成功奪得日本富士電視台旗下的官方影音串流平台 Fuji TV On Demand「2024 年度熱門作品排行榜BL部門」冠軍，更在多項指標性榜單橫掃第一，證明了這對美妝界「雙王子」無可取代的超強號召力。

創下現象級榜單佳績 《美妝搭檔情人》第2季的誕生，被日本媒體譽為「由粉絲守護出來的奇蹟」，在富士電視台與日本《TV Guide》發起的「2024 夏季日劇最想看續集」票選中，該劇以壓倒性的5,000票優勢勇奪冠軍。而由奧野壯與豐田裕大演繹的「佐棗CP」，更以第1季中的「和好之吻」榮登夏季日劇「最佳接吻場景」首位。兩人戲裡戲外滿溢的「理想男友感」，讓粉絲更代入劇情。

徘徊現實與甜蜜考驗 跟上季著重於「相識與悸動」不同，第2季將敘事重心轉向更具共鳴的現實考驗。間宮棗(奧野壯 飾)與佐橋斗真(豐田裕大 飾)已正式展開甜蜜的同居生活，隨之而來的是職涯成長的陣痛。間宮晉升為店鋪主任，而天才佐橋也成長為專業彩妝師。本季兩人將共同面對「職業選擇的矛盾」、「家庭壓力的介入」以及最令粉絲心碎的「遠距離戀愛危機(赴巴黎進修)」。這種從單純灑糖進化到職場與愛情平衡的深度描寫，將是本季最引人入勝的亮點。



奧野壯與豐田裕大同體回歸，為呈現真實的同居感，兩位演員在開拍前實施了「為期一星期的同居訓練」，甚至傳出在現場共睡一張床，以培養極限默契，將化學反應推向頂峰。加入多位重量級卡司，包括頂尖彩妝師艾瑪·羅倫(加藤羅莎 飾)、新入社員星名理久(中川翼 飾)，以及與佐橋關係緊張的父親佐橋紘己(山中崇 飾)，為兩人的未來投下巨大變數。《美妝搭檔情人》第2季於 1月 16日起在GagaOOLala上架，並每周五更新。