李居明測特朗普2026年欠佳 龍貫天有望到戲院獻唱

李居明、龍貫天及郭啟輝今日(24日)到新光黃埔出席記招。李居明宣布將於6月9日至14日西九文化區戲曲中心舉行新光粵劇節，屆時會上映經典戲寶《蝶海情僧》、《封神畫夢》及《粵劇特朗普5.0》。
龍貫天「馬杜羅」的造型出現，而郭啟輝就扮「金正恩」。龍貫天表示大師設計的時事粵劇吸引年青人入場，好多謝李居明以時事粵劇推廣粵劇文化，讓更多人認識及尊重自己文化。
龍貫天表示以前已非常欣賞江欣燕，好開心今次合作，李居明知道江欣燕現時每日對住塊鏡學演「街市早苗」，而龍貫天自己最期待白宮一場，事關有感情戲，屆時江欣燕會大唱《夜來香》。同時，大師又預言2026年一定旺。
恐侵侵心臟有事
大師表示因為會推出《粵劇特朗普5.0》，所以再有任何政治人物出場都會加落去，自己就比較擔心特朗普，因為測過對方今年的運程一般，心臟特別易有事，擔心他會心臟病便要加入內容，自己要諗下點樣寫。
龍貫天直呼今次扮「馬杜羅」戴手扣非常過癮，由於要扮四個角色，幸好大師寫的劇本好，令他有足夠時間換裝，而且有好好的化妝師。郭啟輝要扮演三個角色，他坦言化「金正恩」時，發現自己真的很似，最重要是大家有雙下巴。大師笑他可以去當金正恩替身，如果有人開槍暗殺，輝哥可以去擋。輝哥是第一次參與，坦言會向一眾前輩取經。
邀李龍基開show
大師表示昔日有演出要到戲院做，申請手續繁複，需時很長，但政府簡化程序，令時間縮短，可讓大佬倌們可以有更加演出場地開騷，自己希望龍貫天可以未來到新光黃埔開唱。他表示也向不同歌手及棟篤笑發出邀請，當中包括李龍基，讓他來開show，並謂：「任佢想講乜都得！」他稱目標對象有《中年好聲音》及《聲秀》，盼2026年娛樂圈人人有工作。