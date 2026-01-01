李居明測特朗普2026年欠佳 龍貫天有望到戲院獻唱

李居明、龍貫天及郭啟輝今日到新光黃埔出席記招。 (娛樂組攝)

李居明、龍貫天及郭啟輝今日(24日)到新光黃埔出席記招。李居明宣布將於6月9日至14日西九文化區戲曲中心舉行新光粵劇節，屆時會上映經典戲寶《蝶海情僧》、《封神畫夢》及《粵劇特朗普5.0》。

龍貫天「馬杜羅」的造型出現，而郭啟輝就扮「金正恩」。龍貫天表示大師設計的時事粵劇吸引年青人入場，好多謝李居明以時事粵劇推廣粵劇文化，讓更多人認識及尊重自己文化。

龍貫天表示以前已非常欣賞江欣燕，好開心今次合作，李居明知道江欣燕現時每日對住塊鏡學演「街市早苗」，而龍貫天自己最期待白宮一場，事關有感情戲，屆時江欣燕會大唱《夜來香》。同時，大師又預言2026年一定旺。