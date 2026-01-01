新男神尼古拉斯葛拉辛演真人版He-Man 《Masters of the Universe 宇宙天王》6月香港上映 (有片)

《He-Man》多次傳出開拍真人版消息，可是均胎死腹中，大隻佬男星龍格爾(Dolph Lundgren)在1987年電影《宇宙天王》(Masters of the Universe)中曾飾演He-Man。闊別銀幕多年，傳奇「力量之劍」(Sword of Power)再次現世，引領阿當王子 (尼古拉斯葛拉辛 飾)重返故鄉伊特尼亞(Eternia)。然而，昔日繁榮的家園在邪惡霸主骷髏王(謝勒力圖 飾) 的殘酷統治下，早已淪為滿目瘡痍的廢墟。為了拯救摯親並奪回世界，阿當王子必須聯同昔日戰友蒂娜 (Camila Mendes 飾) 及鄧肯隊長 (Idris Elba 飾)並肩作戰，解開內心封印，覺醒成為全宇宙最強英雄He-Man！

首支預告震撼曝光

電影日前釋出首支預告，憑《王室緋聞守則》人氣飆升的魅力型男尼古拉斯葛拉辛展現全新英雄形象。片中可見阿當王子從小被秘密送往地球守護，過著平凡生活；如今卻有一股神秘力量，引領失蹤已久的他踏上歸家之路，重返充滿幻想色彩的伊特尼亞，那個融合魔幻與科幻的世界，面對會說話的老虎、高科技太空飛船以及神祕魔劍！當他舉起魔劍直指蒼穹，他似乎快要覺醒，化身成全宇宙最強英雄He-Man！從預告可見，電影中華麗的視覺特效與龐大的世界觀，將帶領觀眾進入前所未見的宇宙戰場！