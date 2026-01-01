夜王｜黃子華揚言除衫演出僅只一次 Sammi重唱《星秀傳說》當主題曲 電影以IIB上演

賀歲片《夜王》今日（24日）在圓方舉行東日俱樂部開張儀式 ，由「歡哥」黃子華及「V姐」Sammi鄭秀文率領一眾「小姐」們現身，包括：「煲煲」Renci、「水晶」李芯駖、「ChiLing」譚旻萱 、 「BB」林𤋮彤及「結衣」麗英和導演吳煒倫現身！其中有十位fans更通宵排隊買價值$888的金鑽級榮耀Gold會員，獲子華和Sammi親手派發會籍。

Sammi笑言今次自己是顔值、霸氣、情感擔當，而子華就成了「肌肉擔當」，因為自己收了導演柯打，「我都係因為收柯打話要除，為免大家唔嘔心先keep住個body，我對住『歡哥』poster發誓，呢世大家都唔會再有機會睇到！呢世都唔會再有！」他大呻這場戲被安排最後才拍，令他一直忍口到最後，「操唔辛苦，本身無肌，但唔食嘢先辛苦！我拍戲前個幾兩個月唔食嘢，Sammi好好，成日買雪糕請大家食，直情係有部雪櫃機！好開心，我無份丫！」

導演吳煒倫指子華拍完那戲之後，有跟他說為此忍口忍好耐，子華即謂拍完後見有甚麼可放入口都吃。吳煒倫呼籲大家入場欣賞子華的肌肉衫，因為子華講明沒有下次。他又指電影以話IIB上映，「之前好多傳聞話係三級，因為賀歲檔，三級片段收埋先。（會唔會有三級版本？）咁要睇觀眾支持力量，如果票房好，我唔排除有三級加長版，我覺得一千萬已經要。」子華笑言今次大鑊，他說：「我哋上咗呢場正場先啦！唔過億係冇三級呀！只要過9900萬我哋就有套『瀕臨三級版』，直接過億就安全啲喇！」

《星秀傳說》做主題曲

問到大家有沒有信心破億，Sammi說：「我從來都無戲過億，過億要問佢哋！」子華說：「我好有信心大家入場睇會好開心，我唔係每一部戲係咁講，我唔會話《破•地獄》好開心，我唔會揜住良心，大家都會好開心，峰迴路轉，仲會有嘢拎走。」

Sammi被問到跟子華、楊偉倫合作會否忍不住笑，她表示會，「有時都忍唔住，佢哋都有爆肚，有幾次睇試剪片已經好好。呢套戲好重drama，除咗笑仲有意思係入面。」她又指跟一班女仔相當開心，又噪，大家來自不同年代，但很有team spirit 。