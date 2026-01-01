熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-24 15:35
更新：2026-Jan-24 15:35

夜王｜黃子華揚言除衫演出僅只一次 Sammi重唱《星秀傳說》當主題曲 電影以IIB上演

分享：
PHOTO 2026 01 24 12 21 27

黃子華、Sammi與導演吳偉倫為電影宣傳。（娛樂組攝）

adblk4

賀歲片《夜王》今日（24日）在圓方舉行東日俱樂部開張儀式 ，由「歡哥」黃子華及「V姐」Sammi鄭秀文率領一眾「小姐」們現身，包括：「煲煲」Renci、「水晶」李芯駖、「ChiLing」譚旻萱 、 「BB」林𤋮彤及「結衣」麗英和導演吳煒倫現身！其中有十位fans更通宵排隊買價值$888的金鑽級榮耀Gold會員，獲子華和Sammi親手派發會籍。

PHOTO 2026 01 24 12 19 02 PHOTO 2026 01 24 12 19 21 PHOTO 2026 01 24 12 19 28 PHOTO 2026 01 24 12 19 12 PHOTO 2026 01 24 12 15 31

過億上三級版

Sammi笑言今次自己是顔值、霸氣、情感擔當，而子華就成了「肌肉擔當」，因為自己收了導演柯打，「我都係因為收柯打話要除，為免大家唔嘔心先keep住個body，我對住『歡哥』poster發誓，呢世大家都唔會再有機會睇到！呢世都唔會再有！」他大呻這場戲被安排最後才拍，令他一直忍口到最後，「操唔辛苦，本身無肌，但唔食嘢先辛苦！我拍戲前個幾兩個月唔食嘢，Sammi好好，成日買雪糕請大家食，直情係有部雪櫃機！好開心，我無份丫！」

adblk5

導演吳煒倫指子華拍完那戲之後，有跟他說為此忍口忍好耐，子華即謂拍完後見有甚麼可放入口都吃。吳煒倫呼籲大家入場欣賞子華的肌肉衫，因為子華講明沒有下次。他又指電影以話IIB上映，「之前好多傳聞話係三級，因為賀歲檔，三級片段收埋先。（會唔會有三級版本？）咁要睇觀眾支持力量，如果票房好，我唔排除有三級加長版，我覺得一千萬已經要。」子華笑言今次大鑊，他說：「我哋上咗呢場正場先啦！唔過億係冇三級呀！只要過9900萬我哋就有套『瀕臨三級版』，直接過億就安全啲喇！」

adblk6

PHOTO 2026 01 24 12 14 41 PHOTO 2026 01 24 12 13 20 PHOTO 2026 01 24 12 13 06

《星秀傳說》做主題曲

問到大家有沒有信心破億，Sammi說：「我從來都無戲過億，過億要問佢哋！」子華說：「我好有信心大家入場睇會好開心，我唔係每一部戲係咁講，我唔會話《破•地獄》好開心，我唔會揜住良心，大家都會好開心，峰迴路轉，仲會有嘢拎走。」

Sammi被問到跟子華、楊偉倫合作會否忍不住笑，她表示會，「有時都忍唔住，佢哋都有爆肚，有幾次睇試剪片已經好好。呢套戲好重drama，除咗笑仲有意思係入面。」她又指跟一班女仔相當開心，又噪，大家來自不同年代，但很有team spirit 。

adblk7

問到主題曲，導演指今次起用了Sammi的舊歌《星秀傳說》，Sammi對導演的決定初感意外，但有諗點令首歌再翻音，於是重新灌錄、混音及加入戲兩位演員負責rap饒舌就成為主題曲：「我好耐以前有隻快歌叫《星秀傳說》，呢隻歌好似俾到大家希望、每個人都可以企C位，唔同環境將自己做到最好，帶到好正面訊息！」

PHOTO 2026 01 24 12 25 35 3 PHOTO 2026 01 24 12 25 35 PHOTO 2026 01 24 12 21 06 PHOTO 2026 01 24 12 25 35 2

ADVERTISEMENT

請你食東海堂全新鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕！

ad

dadblk8 madblk8

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務