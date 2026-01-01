張寶兒自爆首次鬧兩歲大仔袁咕碌 自責未有理解清楚連環道歉

袁偉豪與小十歲的前港姐張寶兒於2020年結婚，婚後「兩年抱兩」，大仔「袁咕碌」已滿兩歲，細仔「袁氹氹」則剛滿兩個月。張寶兒自升呢為人母後，有仔萬事足，一直專心相夫教子，又不時在社交網分享育兒心得，日前她就自爆首次鬧兩歲大仔。

已自我反省 張寶兒指袁咕碌因為上蒙特梭利的學校，所以養成了一些好習慣，但近日卻突然變得懶散，不肯收拾玩具，又氹極都不肯睡覺，終於令張寶兒生氣責備，袁咕碌就只有自己在床上一直在哭。事後，張寶兒也有作出自我反省，她表示：「我在想為甚麼最近他好像有一些退化的情況，更放棄以言語溝通，用回小時候的手語，我開始去想會不會是他上的是新的學校，需要去適應有規矩的環境，對他有點太高要求了，加上他沒有放夠電，所以上學會有壓迫感和壓力。

拉近母子關係 張寶兒自責沒有好好去理解袁咕碌的情況，袁咕碌午睡醒來亦非常抗拒媽媽，最後，張寶兒向兒子不斷道歉，更帶他到公園放足電任玩，最後母子重修舊好，她更表示經過第一次吵架，反而拉近了彼此的關係：「我早上第一次見他看到我真的笑出來，他是很開心的笑，因為以前他一直是個很有安全感的寶寶，平時我們叫他，他都是繼續忙自己的事情，也不會多看我們，因為他在安全感最高的級別，不覺得我們會離開他，所以今次體驗到重修舊好的快樂，重建了更加牢固的關係。」