夜王｜楊偲泳同Dee拍咀戲有蒜頭味 麗英獲黃子華祝福生子

賀歲片《夜王》今日（24日）在圓方舉行東日俱樂部開張儀式 ，由「歡哥」黃子華及「V姐」Sammi鄭秀文率領一眾「小姐」們現身，包括：「煲煲」Renci、「水晶」李芯駖、「ChiLing」譚旻萱 、 「BB」林熙彤及「結衣」麗英和導演吳煒倫現身！其中有十位fans更通宵排隊買價值$888的金鑽級榮耀Gold會員，獲子華和Sammi親手派發會籍。

一眾女女獲安排抽角色卡，楊偲泳如願抽中蘇民峰卡，而林熙彤抽到Dee何啟華時就一臉嫌棄，麗英就抽中子華，後面寫有結婚生子，子華即拍麗英膊頭為她加持。