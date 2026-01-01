夜王｜楊偲泳同Dee拍咀戲有蒜頭味 麗英獲黃子華祝福生子

賀歲片《夜王》今日（24日）在圓方舉行東日俱樂部開張儀式 ，由「歡哥」黃子華及「V姐」Sammi鄭秀文率領一眾「小姐」們現身，包括：「煲煲」Renci、「水晶」李芯駖、「ChiLing」譚旻萱 、 「BB」林熙彤及「結衣」麗英和導演吳煒倫現身！其中有十位fans更通宵排隊買價值$888的金鑽級榮耀Gold會員，獲子華和Sammi親手派發會籍。
一眾女女獲安排抽角色卡，楊偲泳如願抽中蘇民峰卡，而林熙彤抽到Dee何啟華時就一臉嫌棄，麗英就抽中子華，後面寫有結婚生子，子華即拍麗英膊頭為她加持。
芯駖以豹紋及黑白毛毛外套示人，問到是否要扮演「媽媽生」，她笑言以為大家會著到「好行」，現在搞到她像帶一班女女出場，譚文萱是最性感的一位，西裝外套中門大開，楊偲泳的角度望正心口，而譚文萱笑謂以她的高度望下去，指楊偲泳某啲地方很突出。
楊偲泳抽中蘇民峰的卡仔，她表示會放在銀包，相信在偏僻地方拿出來可以保平安。林熙彤被問到為何抽中Dee的卡會嫌棄，她笑謂因為見到對方的樣子很苦惱，予人感覺像便秘。麗英抽中子華，她笑言自己想抽中Mandy圖個快高長大意頭，及後驚喜抽中子華，她說：「後面仲寫宜結婚添丁！我唔知邊到空降嚟一個男仔。有靚仔，我唔拘，仲有11個月，Yeah ！萬一出現一個又啱嘅靚仔梗係去馬啦！」
楊偲泳在戲中跟Dee有激烈場口，她指拍前有擦牙及食香口膠，但沒料午餐後才拍。她說：「當我靠近就聞到蒜蓉白菜仔嘅味道！原來佢唔小心食咗兩條，佢嘗試刷但刷唔走，咁我就邀請佢再刷多次，因為比較濃味、比較強，佢叫我唔好同人講。」