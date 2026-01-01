熱門搜尋:
出版：2026-Jan-24 20:30
更新：2026-Jan-24 20:30

夜王｜楊偲詠同Dee拍咀戲有蒜頭味 麗英獲黃子華祝福生子

PHOTO 2026 01 24 12 20 42

麗英、林熙彤、李芯駖、楊偲詠及譚文萱出席《夜王》宣傳。（娛樂組攝）

賀歲片《夜王》今日（24日）在圓方舉行東日俱樂部開張儀式 ，由「歡哥」黃子華及「V姐」Sammi鄭秀文率領一眾「小姐」們現身，包括：「煲煲」Renci、「水晶」李芯駖、「ChiLing」譚旻萱 、 「BB」林熙彤及「結衣」麗英和導演吳煒倫現身！其中有十位fans更通宵排隊買價值$888的金鑽級榮耀Gold會員，獲子華和Sammi親手派發會籍。

一眾女女獲安排抽角色卡，楊偲詠如願抽中蘇民峰卡，而林熙彤抽到Dee何啟華時就一臉嫌棄，麗英就抽中子華，後面寫有結婚生子，子華即拍麗英膊頭為她加持。

PHOTO 2026 01 24 12 16 02 PHOTO 2026 01 24 12 17 09 PHOTO 2026 01 24 12 17 01 PHOTO 2026 01 24 12 17 28 PHOTO 2026 01 24 12 17 40 PHOTO 2026 01 24 12 17 50 PHOTO 2026 01 24 12 18 10 PHOTO 2026 01 24 12 18 20

芯駖以豹紋及黑白毛毛外套示人，問到是否要扮演「媽媽生」，她笑言以為大家會著到「好行」，現在搞到她像帶一班女女出場，譚文萱是最性感的一位，西裝外套中門大開，楊偲詠的角度望正心口，而譚文萱笑謂以她的高度望下去，指楊偲詠某啲地方很突出。

PHOTO 2026 01 24 12 14 06 PHOTO 2026 01 24 12 15 00 PHOTO 2026 01 24 12 14 18 PHOTO 2026 01 24 12 14 49 PHOTO 2026 01 24 12 14 28 PHOTO 2026 01 24 12 24 48 PHOTO 2026 01 24 12 24 38

楊偲詠抽中蘇民峰的卡仔，她表示會放在銀包，相信在偏僻地方拿出來可以保平安。林熙彤被問到為何抽中Dee的卡會嫌棄，她笑謂因為見到對方的樣子很苦惱，予人感覺像便秘。麗英抽中子華，她笑言自己想抽中Mandy圖個快高長大意頭，及後驚喜抽中子華，她說：「後面仲寫宜結婚添丁！我唔知邊到空降嚟一個男仔。有靚仔，我唔拘，仲有11個月，Yeah ！萬一出現一個又啱嘅靚仔梗係去馬啦！」

楊偲詠在戲中跟Dee有激烈場口，她指拍前有擦牙及食香口膠，但沒料午餐後才拍。她說：「當我靠近就聞到蒜蓉白菜仔嘅味道！原來佢唔小心食咗兩條，佢嘗試刷但刷唔走，咁我就邀請佢再刷多次，因為比較濃味、比較強，佢叫我唔好同人講。」

PHOTO 2026 01 24 12 18 45 PHOTO 2026 01 24 12 19 28 PHOTO 2026 01 24 12 19 21 PHOTO 2026 01 24 12 12 51 PHOTO 2026 01 24 12 12 18 PHOTO 2026 01 24 12 13 06

