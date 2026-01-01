佘詩曼落閘唔生小朋友 自爆已立遺囑身家留給三摯愛

現年50歲的佘詩曼（阿佘）近年憑《新聞女王》系列事業再創高峰，第四度登上視后寶座，然而事業順風順水，但感情卻未有著落。早前，阿佘接受好姊妹梁靖琪（Toby）網台訪問，就激罕大談生兒育女的看法，作為圈中小富婆的她，亦自爆早已立好遺囑，將身家留給生命中最重要的3個人。

只能專注做一件事

被問到如果現時遇到理想對象，會否考慮生小朋友？阿佘立即瞪大眼落閘表示：「而家？ 仲生？我諗唔會啦。」她續解釋：「首先啲人話有仔趁嫩生，有咁嘅精力先得㗎，同埋你要分配你嘅時間。要分配時間俾小朋友，又要分配時間俾老公，又要有自己嘅me time，其實我覺得你哋係好犀利。我成日都覺得事業女性，要兼顧家庭係一件好勁嘅事；我諗我做唔到，我只可以專注做一件事，唔可以分散投資，我冇咁嘅能力。」