佘詩曼落閘唔生小朋友 自爆已立遺囑身家留給三摯愛

現年50歲的佘詩曼（阿佘）近年憑《新聞女王》系列事業再創高峰，第四度登上視后寶座，然而事業順風順水，但感情卻未有著落。早前，阿佘接受好姊妹梁靖琪（Toby）網台訪問，就激罕大談生兒育女的看法，作為圈中小富婆的她，亦自爆早已立好遺囑，將身家留給生命中最重要的3個人。
只能專注做一件事
被問到如果現時遇到理想對象，會否考慮生小朋友？阿佘立即瞪大眼落閘表示：「而家？ 仲生？我諗唔會啦。」她續解釋：「首先啲人話有仔趁嫩生，有咁嘅精力先得㗎，同埋你要分配你嘅時間。要分配時間俾小朋友，又要分配時間俾老公，又要有自己嘅me time，其實我覺得你哋係好犀利。我成日都覺得事業女性，要兼顧家庭係一件好勁嘅事；我諗我做唔到，我只可以專注做一件事，唔可以分散投資，我冇咁嘅能力。」
曾羨慕美滿家庭
雖然已經不會考慮生小朋友，但阿佘亦羨慕梁靖琪有一個幸福美滿的家庭，梁靖琪大爆阿佘曾向她說過：「我有時都想係你，都想有婚姻，有小朋友。」阿佘仍然認同表示：「每樣嘢都係give and take，每樣嘢都有好同唔好，返到去小朋友跑埋嚟『媽咪 I miss you』冧到爆，但你要我每朝早6點車返學，我就唔冧啦。」阿佘又表示，若能回到20年前，或許會選擇結婚生子，但如今心態有變，看見身邊姊妹為家庭付出，比拍戲更攰，現在寧願單身，留更多時間陪伴母親。
身家逾2億
阿佘早年已經愛投資，近年更積極吸金賺到盤滿缽滿，作為圈中小富婆，有指她身家逾2億。隨着家人生病及乾爹許紹雄離世後，阿佘有感生命無常，亦早已立好遺囑，計劃將大部份家產留給生命中三位摯愛，就是媽媽和兩名兄弟。