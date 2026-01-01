楊采妮梁詠琪兩大玉女新加坡合體 素顏靚樣無懈可擊

楊采妮日前在社交網分享與另一「玉女」梁詠琪的合照，二人多年來感情要好，她透露閨蜜到訪新加坡，還在她的家住了好幾天。相中可見到楊采妮與梁詠琪均以素顏上陣，兩人坐在在沙發上頭貼頭合照，兩位玉女皮膚白滑，保養得宜，美麗如昔，同時楊采妮的豪宅內部亦曝光，寬敞簡約，疑似內部有升降機。

兩愛犬點滴

除了與梁詠琪的合照外，向來極愛毛孩的楊采妮，更分享了多張家中兩隻愛犬Faith Faith與Snoopy的照片，並發文寫道：「前陣子Gigi來家裡住了幾天，一進門就被我家Faith Faith熱情款待，明明是個聽到打雷就鑽廁所的膽小鬼，見到Gigi 卻像遇到老朋友一樣寸步不離地跟著撒嬌討親親。看著Faith Faith現在這樣活潑親人，不禁想起她剛來家裡時的樣子。」楊采妮更憶起兩愛犬見證她大肚的經過，及愛犬與兒子的相處點滴，並表示：「我跟孩子們說一定要珍惜和她們相處的每一天，也很謝謝她們來到我們的生命裏。」