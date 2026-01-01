張學友演唱會｜否認欠債無借財仔 有意搞音樂劇keep住開騷只得一個原因

《張學友60+巡迴演唱會香港終章》昨晚(24日)於紅館舉行尾場，今次是學友第11度踏上紅館舞台，並創下新紀錄，成為於紅館累積個人演唱會最多的歌手，場次多達203場。學友更high爆encore加唱13首歌，比原定演出唱多45分鐘。 學友在後台接受訪問，完全是有問必答。他表示巡唱歷時兩年幾，完騷後很多舞蹈員因不捨而哭，他亦坦言有眼濕濕受觸動。提到他每次多謝樂手都會逐一說出他們的名字，去到尾場更多謝舞蹈員，他說：「兩年幾都唔記得佢哋就好抵打，我會覺得做咗三百幾場，都唔親自多謝佢哋，好似爭啲嘢咁，所以係尾長特別多謝佢哋。」

嘗試不同唱法 他提到今次演唱會打破了自己的紀錄，他在台上稱這三百幾場有鑽研不同唱歌方法，有成功及失敗，似是回應走音一事，他說：「唱咗咁多年歌，我好想清楚啲自己係點樣，係咪得㗎呢？到咗呢個年紀，都想將件事搞清楚，如果我再唱落去又可以點樣呢？我係唔會停嘅，我想知道繼續落嚟會點樣？」他指94歲的修哥在6月開演唱會，破他紀錄是沒可能。他說：「我每次開show到博到盡，修哥一直都好養生，做每一件事都有原因，就好似佢有話仲有揸車，但只係兜幾個圈就返屋企，因為佢想訓練吓個腦、手腳，做每一樣嘢都有理由佢真係我偶像！」

無欠債 對於他不停開show，令人聯想到他是否欠債纍纍，學友說：「其實我係好慳嘅，我都有儲錢嘅習慣，解釋多就話掩飾，其實我冇借錢習慣，就算才仔我都冇。不過依家，出嚟等有呢啲講，都阻止唔到，而家網絡太快，太冇辦法控制。」他坦言是因為喜愛工作。 問到健康問題，他指自己健康沒有問題，對於他的手部發黃，他說：「因為我拜神，每日開始都會拜神，我都要攞好大支香，之後我隻手就會黃㗎啦，啲歌迷關心，我都多謝佢哋嘅！」

自認死要面

他稱最難忘是馬來西亞演出，因為突然耳水不平衡，導致在台上暈住唱兼跌倒。他說：「嗰次綵排時候都未有，化完妝開始暈，我冇時間取消，嗰個時間取消拆晒天，只好試一試。舞台係危險嘅，因為有一個斜台，我平衡唔到，就跣低咗，自己又死要面，即刻起返身繼續做。我好小心舞台，做咗咁羅演唱會，係要小心嘅，如果講得架勢啲就係要尊重舞台，設計得個舞台就要知道佢係點，我都有同工作人員講一定要準，如果唔係台上工人就好危險！」他又指本身有腰患問題，但做一字馬可以令自己腰骨好些。他稱去一直都有做一字馬的習慣，就算不做show都會拉筋。

太太細女入場 問到為何今次不在啟德舉行演唱會，日後會否考慮啟德，學友說：「首先我對啟德無異議，佢係一個好大、好新嘅場地，我自己覺得表演係要做一個適合、啱自己先做。啟德實在唔啱我呢個show⋯⋯我自己都去啟德睇過，上過去任何一個位睇，但真係唔適合。」 學友透露太太及細女有入場睇，他笑謂不多謝太太會大件事，他稱今次巡唱令他少了時間陪屋企人，自己多數在星期四晚上表演，星期一早機返，餘下日子會在家中陪家人。談到今年是他們結婚三十年，會不會送物業予太太作禮物，學友表示兩公婆不追求這些，「我哋都冇乜慾望，我只係想做嘢，佢只係想健康！」

他表示有意籌備音樂劇，「我有個故仔同啲創作開吓會，睇吓係咪真係做到先，如果唔得咪AI，會掉到10幾廿個故仔過嚟，不過我就鍾意自己諗多啲。其實有啲歌係做咗，如果係信嚟嘅，都要兩年之後，因為要搵人、排練。」