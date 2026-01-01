熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-25 10:54
更新：2026-Jan-25 10:54

張學友演唱會｜否認欠債無借財仔 有意搞音樂劇keep住開騷只得一個原因

分享：
PHOTO 2026 01 25 09 19 16

張學友打破自己紀錄。（娛樂組攝）

adblk4

《張學友60+巡迴演唱會香港終章》昨晚(24日)於紅館舉行尾場，今次是學友第11度踏上紅館舞台，並創下新紀錄，成為於紅館累積個人演唱會最多的歌手，場次多達203場。學友更high爆encore加唱13首歌，比原定演出唱多45分鐘。

學友在後台接受訪問，完全是有問必答。他表示巡唱歷時兩年幾，完騷後很多舞蹈員因不捨而哭，他亦坦言有眼濕濕受觸動。提到他每次多謝樂手都會逐一說出他們的名字，去到尾場更多謝舞蹈員，他說：「兩年幾都唔記得佢哋就好抵打，我會覺得做咗三百幾場，都唔親自多謝佢哋，好似爭啲嘢咁，所以係尾長特別多謝佢哋。」

adblk5

嘗試不同唱法

他提到今次演唱會打破了自己的紀錄，他在台上稱這三百幾場有鑽研不同唱歌方法，有成功及失敗，似是回應走音一事，他說：「唱咗咁多年歌，我好想清楚啲自己係點樣，係咪得㗎呢？到咗呢個年紀，都想將件事搞清楚，如果我再唱落去又可以點樣呢？我係唔會停嘅，我想知道繼續落嚟會點樣？」他指94歲的修哥在6月開演唱會，破他紀錄是沒可能。他說：「我每次開show到博到盡，修哥一直都好養生，做每一件事都有原因，就好似佢有話仲有揸車，但只係兜幾個圈就返屋企，因為佢想訓練吓個腦、手腳，做每一樣嘢都有理由佢真係我偶像！」

adblk6

PHOTO 2026 01 25 09 18 40

張學友表示自己有時會試下新唱法，但時得時唔得。（娛樂組攝）

無欠債

對於他不停開show，令人聯想到他是否欠債纍纍，學友說：「其實我係好慳嘅，我都有儲錢嘅習慣，解釋多就話掩飾，其實我冇借錢習慣，就算才仔我都冇。不過依家，出嚟等有呢啲講，都阻止唔到，而家網絡太快，太冇辦法控制。」他坦言是因為喜愛工作。

問到健康問題，他指自己健康沒有問題，對於他的手部發黃，他說：「因為我拜神，每日開始都會拜神，我都要攞好大支香，之後我隻手就會黃㗎啦，啲歌迷關心，我都多謝佢哋嘅！」

PHOTO 2026 01 25 09 21 23 PHOTO 2026 01 25 09 18 47 PHOTO 2026 01 25 09 19 08 PHOTO 2026 01 25 09 19 24

自認死要面

adblk7

他稱最難忘是馬來西亞演出，因為突然耳水不平衡，導致在台上暈住唱兼跌倒。他說：「嗰次綵排時候都未有，化完妝開始暈，我冇時間取消，嗰個時間取消拆晒天，只好試一試。舞台係危險嘅，因為有一個斜台，我平衡唔到，就跣低咗，自己又死要面，即刻起返身繼續做。我好小心舞台，做咗咁羅演唱會，係要小心嘅，如果講得架勢啲就係要尊重舞台，設計得個舞台就要知道佢係點，我都有同工作人員講一定要準，如果唔係台上工人就好危險！」他又指本身有腰患問題，但做一字馬可以令自己腰骨好些。他稱去一直都有做一字馬的習慣，就算不做show都會拉筋。

adblk8

IMG 5946 IMG 5945 IMG 5944 IMG 5943

太太細女入場

問到為何今次不在啟德舉行演唱會，日後會否考慮啟德，學友說：「首先我對啟德無異議，佢係一個好大、好新嘅場地，我自己覺得表演係要做一個適合、啱自己先做。啟德實在唔啱我呢個show⋯⋯我自己都去啟德睇過，上過去任何一個位睇，但真係唔適合。」

學友透露太太及細女有入場睇，他笑謂不多謝太太會大件事，他稱今次巡唱令他少了時間陪屋企人，自己多數在星期四晚上表演，星期一早機返，餘下日子會在家中陪家人。談到今年是他們結婚三十年，會不會送物業予太太作禮物，學友表示兩公婆不追求這些，「我哋都冇乜慾望，我只係想做嘢，佢只係想健康！」

adblk9

他表示有意籌備音樂劇，「我有個故仔同啲創作開吓會，睇吓係咪真係做到先，如果唔得咪AI，會掉到10幾廿個故仔過嚟，不過我就鍾意自己諗多啲。其實有啲歌係做咗，如果係信嚟嘅，都要兩年之後，因為要搵人、排練。」

PHOTO 2026 01 25 03 59 42 PHOTO 2026 01 25 04 00 01 PHOTO 2026 01 25 03 58 21 PHOTO 2026 01 25 03 59 04

ADVERTISEMENT

請你食東海堂全新鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕！

ad

dadblk10 madblk10

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務