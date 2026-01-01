Tyson Yoshi首場澳門騷冧曬婚戒 邀Gareth T.任嘉賓被爆難請

一連兩場《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》昨晚在倫敦人綜藝館開鑼，座無虛席，為Tyson打下強心針！如香港場一樣，Tyson以招牌開胸十字架造型登場獻唱《See You in Hell》為處男澳門騷揭開序幕，Tyson其後說：「其實香港騷與澳門騷有何分別呢？老實說分別不大，除了上次開騷時，我手上沒有這隻戒指！」隨即大曬左手無名指上的婚戒，隔空向太太Christy示愛，並首次以人夫身份獻唱《Would you be mine?》，閃爆全場！

學師未成唔炒Teddy

雖然名草有主，但Tyson依然毫不吝嗇健碩身材，半裸上陣以結他自彈自唱《你不會一輩子的愛上我》，為澳門騷獻上第二個「第一次」！成功將「震波」與「音波」融為一體的Tyson，更沾沾自喜望著好友兼結他手Teddy Fan說：「學嘢呀！」Tyson續說：「我今日『破處』呀！其實我只會彈這一首，其他歌一概不懂，為了表演苦練了數個月，但只練這首歌，所以仍未能辭退Teddy，大家放心，你們之後仍然可以看到他。」向來寵粉的Tyson又將「破處結他Pick」送給台下觀眾，並感謝大家支持：「看到很多熟悉的面孔，多謝你們的支持，I Love You Too!」