陳展鵬認真覆「害慘了我兒子」潮文 網民：就鵬你呢句已經值得小鵬友學習

陳展鵬近年活躍社交平台，日前他在《慈善星輝仁濟夜》上獻唱《巨輪》失準，其後即在Threads向大家致歉；陳展鵬大玩social media實在出色，令他成功吸納一批年青「好鵬友」。近日網上流傳「XXX害慘了我兒子」的潮文，陳展鵬成了惡搞對象。

17歲改命入TVB

日前，有網民在Threads分享「陳展鵬害慘了我兒子」膠文，提到他當年演唱《Monica》的經典搞笑片段，當中寫道：「陳展鵬害慘了我兒子，兒子今年17歲，都快要考DSE了，一直在家裡說什麼thanks thanks thanks陳展鵬，我冇辦法相信。我發現他手機的搜尋紀錄每次都是陳展鵬唱歌、陳展鵬打鼓、thanks thanks thanks陳展鵬和陳展鵬劇集，放任這個年紀的小孩看這種亂七八糟的東西，真的不會影響到DSE成績嗎？」帖文連日來引起網民關注，「煎pan」亦有驚喜回應，陳展鵬更認真留言：「當年我都係17歲改命入咗無線，因由零開始到今生今世嘅工作。thanks thanks，DSE係一個過程，人生都係一個過程，試一定要考，但懂得放鬆開心，係件好事，有咩緊要過健康活着，佢一定會活得比我哋更加好更精彩。你同佢講如果考得好，改佢個名唱俾佢聽。」