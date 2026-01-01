方力申傅穎相隔20年同台 合唱《自欺欺人》回憶殺湧現

小方在東莞舉行《方力申SHOW UP音樂會》邀請昔日屬同唱片公司的好拍檔傅穎(Theresa,現名傅寶誼) 擔任演唱會嘉賓！

方力申（小方）昨日（24日）在東莞舉行《方力申SHOW UP音樂會》，小方在音樂會上獻唱多首代表作，當中分別包括有：《ABC君》、《就是這麼愛你》和《先苦後甜》等，掀起全場歌迷大合唱！小方今次邀請昔日屬同唱片公司的好拍檔傅穎(Theresa,現名傅寶誼) 擔任演唱會嘉賓，二人相隔20年同台合唱經典K歌《自欺欺人》，回憶殺湧現！

Theresa出場前，小方向觀眾笑說：「今次好多門票都係佢（Theresa）嘅粉絲買，多謝老細啊！」Theresa出場時身穿連身短裙露出迷人長腿，小方隨即大叫：「你唔凍啊？」Theresa則回應：「我凍啊！但係我有暖包喺手上。」小方望向Theresa感慨表示：「我真係好似20年冇見過你！」

Theresa首唱全新廣東歌

Theresa除了與小方合唱外，還在現場首唱未入錄音室錄的全新廣東歌《成年禮》，歌藝比以往進步了許多，狀態大勇！Theresa與現場觀眾幽默互動：「好耐冇露腿，趁今晚露過夠。」

Theresa曾經推出過四張專輯，當年音樂發展得順風順水，2009年所推出的EP首批訂單已有1萬張，當時她所屬的唱片公司老闆黃柏高大讚Theresa是「公司銷量第一歌手」，Theresa接近有16年沒有推出過新專輯，有不少樂迷仍相當期待Theresa能在香港開演唱會。